Novinka od Withings: EKG už nie je len v smart hodinkách od Applu

11.01.2019, 10:58 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

CES 2019 | Trh so smart hodinkami je omnoho pokojnejší ako ten so smartfónmi, kde sa začína hovoriť o všakovakých ohybných displejoch s výrezmi pre kamery a podobne. Chytré hodinky sa však pár inovácií na veľtrhu CES v Las Vegas tiež dočkali. Withings sú prvé analógové hodinky so vstavaným meraním EKG, kým Matrix PowerWatch 2 zasa svoj farebný displej napájajú len pomocou ľudského tepla.