Slovensko.Digital má nového šéfa. Ítečkových aktivistov povedie Lachmann

29.01.2019, 15:00 | Jozef Andacký | © 2019 News and Media Holding

Občianske združenie Slovensko.Digital od 1. marca zmení výkonného riaditeľa. Jána Hargaša vystrieda doterajší predseda Rady združenia Gabriel Lachmann.

Zmena vo vedení Slovensko.Digital prichádza po troch rokoch fungovania združenia, ktoré sa aktivistickým prístupom snaží meniť štátne IT. Za ten čas sa stalo proťajškom vládnych ítečkových manažérov a do istej miery aj IT Asociácie Slovenska (ITAS), ktoré zastupuje záujmy ítečkových firiem.

J. Hargaš stál pri zrode Slovensko.Digital. „Podarilo sa nám zastaviť nevýhodné projekty za viac ako tristo miliónov eur, vytrvalo presadzovať zmeny v štátnom IT a v spolupráci s úradmi alebo cez vlastné služby ako Volby.Digital a GovBox ukázať, že štátne IT môže fungovať lepšie,“ bilancuje.

V Slovensko.Digital ostane J. Hargaš naďalej, ako člen Rady združenia, no v najbližších mesiacoch sa chce podľa vlastných zamerať na vlastný rozvoj a súkromie.

Gabriel Lachmann preberie vedenie združenia v situácii, keď

