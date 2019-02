Badoo či Tinder zmenili naše vzťahy. Pristupuje sa k nim ako k výberu elektroniky

14.02.2019, 13:36 | Jozef Tvardzík | © 2019 News and Media Holding

Moderné technológie už zmenili skoro všetky aspekty našich životov. Internet a nástup smartfónov definovali spôsob, akým komunikujeme, cestujeme a pracujeme. Online zoznamky boli kedysi opradené stigmou neschopnosti zbaliť partnera v bare, no to je už dávno minulosť. Stali sa bežnou súčasťou života a sú doplnkom k zoznámeniu sa v bare, v práci, na diskotéke či singles párty.

Online zoznamky sa stali bežnou súčasťou hľadania nových vzťahov aj na Slovensku. Bez ohľadu na vek. Nie je to len záležitosť mladších ročníkov, ktoré vyrástli so smartfónom pri uchu. Potvrdil to najnovší prieskum spoločnosti Nielsen Admosphere.

Vyplýva z neho, že v skupine vo veku 15 až 34 rokov sa online zoznámilo 57 percent ľudí. O máličko aktívnejší boli dokonca respondenti vo veku 35 až 44 rokov, z ktorých sa online zoznámilo 58 percent. Naopak, vo vekovej kategórii nad 45 rokov to bola „len“ jedna tretina.

Najpopulárnejšia zoznamka na Slovensku je Pokec a Badoo. Príliš veľkej obľube sa zatiaľ neteší zoznamka Tinder, globálna jednotka s 57 miliónmi používateľov. Používajú ju dve percentá Slovákov, v minulosti ju niekedy vyskúšal každý desiaty.

Badoo verzus Tinder

Appku Tinder vyvinuli v kampuse University of South California študenti Sean Rad a Justin Mateen. V niektorých rozhovoroch priznali, že je určená na zábavu a že romantici by na nej nemali hľadať vážne vzťahy. Aplikáciu vytvorili po tom, ako boli z nedostatočného výberu sami sklamaní.

Úspech Tinderu (na Slovensku je v kurze najmä v Bratislave a Košiciach) je založený na jednoduchosti. Žiadne zložité vypĺňanie profilu, stačí jedna-dve fotky, preferencia pohlavia, vekové rozpätie a maximálna vzdialenosť, v ktorej má appka hľadať partnerov.

Keď sa niekomu páčite, prejde prstom na displeji smartfónu doprava (swipe right), ak nie, tak doľava. Ak dôjde k zhode (match), môžete sa zhovárať. Každý deň Tinder sprocesuje 1,6 miliardy swipov a od roku 2012, keď vznikol, eviduje 20 miliárd zhôd.

Online zoznamka TinderZdroj: flickr.com / al toga

Aplikácia Badoo je v jednom podobná. Tiež môžete dať lajk, ale nemusíte

