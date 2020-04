Ošiaľ s ničením 5G techniky pokračuje. Hoax sa rozšíril do Holandska

Cez veľkonočné sviatky sa obeťou tejto konšpiračnej teórie stali minimálne štyri antény viacerých holandských telekomunikačných firiem. Buď boli podpálené, alebo inak mechanicky poškodené. Útočníci po sebe zanechali aj heslá označujúce odpor k 5G technológiám.

Podobne ako v Británii aj holandskí konšpirační teoretici veria, že 5G má takým či onakým spôsobom negatívny vplyv na zdravie človeka, či už vysávaním kyslíka z pľúc, alebo oslabovaním imunity a tým napomáha šíreniu koronavírusu.

A Dutch newspaper reported that several cellular broadcasting towers across the Netherlands have been damaged by arson or sabotage by opponents of a rollout of a new 5G network https://t.co/NoImohTNr0 pic.twitter.com/LBkllGMVa3