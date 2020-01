Po mobiloch prichádzajú aj notebooky s ohybným displejom

Pri flexibilných alebo ohybných displejoch je to najprv o úžase, že niečo také vôbec existuje. Skôr či neskôr sa však dostaví otázka, či to dáva zmysel a má nejakú praktickú výhodu. Zatiaľ čo pri mobiloch sme do príchodu Motoroly Razr mali pochybnosti, Lenovo ThinkPad X1 Fold by mal patriť práve do tej praktickej sorty.