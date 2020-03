Pohodlný spánok v oblakoch. Spacie kabíny sa dostávajú aj do ekonomickej triedy

05.03.2020, 15:00 | Tomáš Bakoš | © 2020 News and Media Holding

V lietadlách to môže v blízkej budúcnosti vyzerať čoraz viac ako v kapsulových hoteloch. Novozélandské aerolínie totiž predstavili nový koncept pre ekonomickú triedu, v ktorej sa budú môcť cestujúci počas dlhého letu natiahnuť. Nie je to prvýkrát, čo sa objavila myšlienka zavádzania kabín na spanie do výbavy lietadiel.