Pokémon Sword a Shield valcuje Call of Duty, nasadzujú nové rekordy

23.11.2019, 08:00 | Michal Korec

Že budú noví Pokémoni na Switch hitom jesene bolo isté vopred. Razancia s akou štartujú tento rok je už nečakaná a zrejme mnohých prekvapí sila značky i kvalita hry.

Ako sa Nintendo pripravilo na nový ošiaľ?

Vlani Nintendo maximálne zužitkovalo fenomén Pokémon Go. Dva a pol roka po slávnom lete 2016, keď si všetci aspoň na hodinu vyskúšali rolu Pokémon trénera v skutočnom svete a behali so smartfónmi po nevídaných miestach, vytvorilo Nintendo na Switch hybrid mobilnej a tradičnej hry.

Na tento rok si pripravil výrobca nové predpoklady, aby sa vrátili starí hráči, nakúpili nové konzoly, aby vznikol ďalší hit. Hry v sérii sa delia na hlavné a vedľajšie, pričom Nintendo roky favorizovalo prenosné konzoly ako DS a 3DS – od série sa čaká, že si zoberiete zbierku Pokémonov a chýbajúce druhy si meníte cez Wi-Fi či lokálne spojenie s kamarátmi. Lenže po 3DS neprišla ďalšia prenosná konzola a hoci Switch môžete nosiť so sebou, nebolo to úplne ono.

Zdroj: Nintendo

Septembrový štart Switch Lite sa dá považovať za nástupcu prenosných konzol. Má podobnú cenu (okolo 200 eur), je určený najmä mladším hráčom a najľahšia cesta na jeho úspech bola v dodaní patričného hitu pre cieľové publikum. A Pokémoni sú na to ideálni (spolu s Mariom, Luigim a inými ikonami).

Pokémoni valcujú seba i konkurenciu

Pokémoni vychádzajú tradične v dvoch verziách – každá má trošku odlišný obsah, iné druhy postavičiek a podnieti hráčov stretávať sa a meniť ich. Preto aj tento rok vyšla hra vo verzii Sword a Shield. Prvotný úspech je nečakane vysoký, za prvý týždeň predala 6 miliónov kusov. Switch má 41 miliónov hráčov, hru si kúpila šestina z nich okamžite. V predajoch sa darí najmä Japonsku, USA i Veľkej Británii.

Ide o najúspešnejší Switch štart v histórii, vlaňajších Pokémonov predbehol dvojnásobne. Za rok síce stúpol počet majiteľov konzoly, ale úspech je to obrovský. Prekonáva i vlastné štarty v histórii: oproti Pokémon X/Y v podobnej fáze konzoly (2,5 roka po vydaní) sa zvýšil predaj o polovicu.

Sú to historicky druhí najúspešnejší Pokémoni za prvý týždeň. Vyššie predaje mal Pokémon Sun a Moon v roku 2016: 7,2 milióna za týždeň. No vtedy malo 3DS už 65 milióna hráčov a maximálne zužitkoval popularitu Pokémon Go.

Tri týždne vládol rebríčku predajov Call of Duty: Modern Warfare. Bola otázka času, ktorá hra ho zdolá – niektorí tipovali PS4 exkluzivitu Death Stranding minulý týždeň alebo nové Star Wars, ale až Pokémoni ukázali patričnú silu. Je zrejmé, že sa nám rysuje jasná TOP3 2019: o prvé miesto sa pobije Call of Duty a FIFA 20, tretí budú Pokémoni. Celkovo by mohli predať cca 15 až 20 miliónov kusov.

Zdroj: Nintendo

Pokémon Sword a Shield v praxi

Noví Pokémoni sa hrajú skutočne ľahko – ak ste už skúšali iný diel série, prvé hodiny budú pre vás milé repete. Ak ich skúšate prvý raz, hra vás vedie za ruku a všetky potrebné postupy odhalí postupne. Najprv si vytvoríte a oblečiete hrdinu – Sword a Shield sú zaťažení na módu a natrafíte na obchody, kde môžete kupovať tričká i tenisky.

Váš hrdina žije s mamou a jeho kamoš má brata, mocného trénera Pokémonov. Obaja snívajú o tom, že raz sa vydajú do sveta, aby mohli nachytať čo najviac typov, navštívili telocvične a vyzvali iných trénerov atď. Hlavný motív sa roky nemení: chcete ich získať a vytrénovať všetkých.

Prvé dve hodiny máte iba jedného Pokémona, čo bohato stačí, aby ste sa naučili herný systém. V mestách sa nebojuje, ale rozpráva, navštevujú obchody, príbytky. V divočine už objavíte šuchotanie trávy či lesa, kde sa nejaký Pokémon schováva – ak k nemu prídete, spustí sa bojová fáza. V tej sa snažíte odhaliť jeho slabiny a kontrovať správnymi ťahmi či údermi. Ťahy sa striedajú, raz idete vy, potom súper.

Ekosystém Pokémonov je tradične založený na odlišných druhoch, ich slabinách a silných stránkach. Sú tu ohnive, vodné, trávnaté, elektrické, temné a iné typy, ktoré vždy odlišne zaberajú. V neskoršej fáze si môžete brať do boja až šiestich a v tom prípade je vhodné mať z každého typu niekoho. Odlišnosti sa ešte viac stupňujú pri súboji s bossmi, mocní protivníci sú zásadne orientovaní istým smerom a ak nemáte v tíme niekoho jasne efektného, súboj zrejme nevyhráte.

V neposlednom rade funguje aj tradičný systém levelov: čím viac chodíte, bojujete a získavate skúsenosti, tým skôr postúpite na vyšší level, kde si môžete zmeniť výbavu a ťahy Pokémonov, teda všetky vlastnosti.

Zdroj: Nintendo

Čím sa novinky od predchodcov líšia?

Každý nový diel série prináša zmeny. Sword a Shield sú oficiálne ôsmou generáciou hry a vopred vyvolal ošiaľ, že v ňom nefigurujú starí známi. Napriek tomu v hre nie je málo Pokémonov – chytať môžete viac ako 400. Zastúpené sú rozmanité druhy a hoci majú iné mená, od začiatku sledujú klasický vzorec: vaším prvým Pokémonom je ohnivý, vodný i trávnatý druh, ostatných získate neskôr. Krásne dizajny postáv na lepšom hardvéri vynikajú lepšie ako staré. To je dôvod, prečo známi chýbajú, autori museli vykresľovať všetkých nanovo.

Zdroj: Nintendo

Pokémon Shield/Sword núka aj nový svet: Galar je inšpirovaný anglickým vidiekom, čo mnohí odhalia už na začiatku. Obsahuje pestré miesta, dedinky, lesy, divočiny, rieky či jazerá a cítiť odlišnú atmosféru ako na Havaji a Japonsku (minulé predlohy). Celý svet vidíte okamžite, viete sa pripraviť na jeho zákutia. Jednotlivé dedinky slúžia ako aktívne miesta a cesty medzi nimi núkajú priestor pre tréning a chytanie.

Chytanie sa vrátilo do zabehaných systémov série. Hodíte Poké guľu a máte šancu, že Pokémona lapíte. Na rozdiel od minulej časti nemáte nad chytaním takú kontrolu a nesprevádza ho minihra, že sa snažíte podľa farebných kruhov odhadnúť, kedy ideálne hádzať. Pre vlaňajších hráčov je to určite zjednodušenie – na druhej strane odpadol celý mechanizmus zložitého chytania a séria sa vrátila k základom.

Pokémoni sa vyvíjajú ako v minulosti, ale nasadzujú v neskoršej fáze novú formu Dynamaxing. Dá sa aktivovať vo vybraných lokalitách a Pokémon narastie do obrovskej formy s väčšou silou. Každý druh sa môže zväčšiť, čo je plus pre orientáciu a najmä vysokú flexibilitu.

Ďalšou novinkou sú raidy, záťahy známe z iných hier, kde sa vo štvorici vydáte proti obrovským bossom. Je to element prevzatý z online hier, ale má čosi do seba v poslednej tretine hry, keď už máte dostatočne silný pelotón Pokémonov a chcete sa dostať k chytaniu a boju s najvzácnejšími typmi. Každopádne, 50 až 60 hodín s novinkou určite strávite a ak budete chcieť získať všetky druhy, možno sa dostanete aj na 100.

Zdroj: Nintendo