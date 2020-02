Polícia SR má oficiálnu aplikáciu pre občanov. Bola prekvapivo lacná

11.02.2020, 09:00 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Sedíte v zadnej časti električky a pozorujete vznikajúci konflikt. Vyzerá to na potýčku výrastkov. Vyzerajú agresívne a neprestávajú s ohrozovaním cestujúcich. Zodvihnúť mobil a začať volať na políciu by mohlo útočníkov len vyprovokovať. V tichosti ale môžete polícii dať vedieť, čo sa to vlastne deje.