Pozrite si 125 rokov starý film Lumiérovcov v 4K rozlíšení

06.02.2020, 17:55 | Marián Biel

Príchod vlaku do stanice La Ciotat bol jeden z prvých verejne premietaných filmov na svete. V roku 1986 ho bratia Lumiérovci uviedli spolu s ďalšími podobnými krátkometrážnymi filmami. Bola to revolúcia v umení a aj technológiách. Teraz tento film preniesli do 4K rozlíšenia a s rýchlosťou 60 záberov za sekundu a výsledok je úžasný.