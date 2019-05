Honor 20 Pro mohol byť hitom. Kvôli obchodnej vojne k nám možno vôbec nedorazí

24.05.2019, 17:02 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Po pridaní čínskeho telekomunikačného giganta pred pár dňami na čiernu listinu, ktorá americkým firmám zakazuje s Huaweiom obchodovať, prichádza prvá možná skutočná obeť. Najnovšia vlajková loď značky Honor, ktorá je dcérskou firmou Huawei, nestihla získať licenciu od Googlu a pravdepodobne na mimočínsky trh vôbec nedorazí.

Len tento utorok mal svetovú premiéru najnovší Honor 20 Pro. Podobne ako doteraz, znova vychádza z vlajkovej lode materskej firmy Huawei uvedenej pár mesiacov pred tým. S pár obmedzeniami, ale za citeľne príjemnejšiu cenu.

Má veľmi podobné rozmery aj displej ako Huawei P30 Pro, rovnaký procesor Kirin 980 a 4 000 mAh batériu. Predná kamera už ale je v otvore displeja a na zadnej strane sú až štyri fotoaparáty. Primárny 48 Mpix s clonou iba f/1.4 a optickou stabilizáciou, 16 Mpix ultraširokouhlý, 8 Mpix s trojnásobným optickým priblížením a navyše aj 2 Mpix pre makro zábery. Na renomovanom portáli DxOMark dostal 111 bodov a po Huawei P30 Pro a Samsung Galaxy S10 5G má ísť o tretí najlepší fotoaparát v mobile na trhu.

S cenou 599 eur to mohol byť veľmi ľahko jeden z najväčších predajných hitov tohto roka. Zatiaľ je to kvôli obchodnej vojne USA a Číny žijúca mŕtvola. Ako informuje portál 01net.com, tento model nestihol pred zákazom Donalda Trumpa získať potrebné certifikáty od Googlu, takže nemôže byť nasadený do predaja. Minimálne v Európe. Bez plnohodnotného Androidu a hlavne aplikácie Google Play na sťahovanie aplikácií je pre tunajších záujemcov prakticky nepoužiteľný.

Verzia Honor 20 a odľahčená edícia Honor 20 Lite certifikáty stihli a druhý menovaný už je aj v slovenských obchodoch. Vlajková loď s unikátnymi fotoaparátmi dostala červenú a ide tak pravdepodobne o prvú reálnu obeť tejto krízy.

Jediné, čo je zatiaľ isté je, že nič nie je isté. Každý deň pribúdajú nové informácie, vyhlásenia a dementovania vyhlásení. Napríklad štvrtkové tvrdenie, že Panasonic zastavil dodávku komponentov pre Huawei v piatok japonská firma na svojej oficiálnej čínskej webovej stránke dementovala.

Na stranu D. Trumpa sa postavila napríklad britská spoločnosť ARM, ktorej licencie a výrobné kapacity čipov Huawei používa aj pre svoje procesory Kirin. Hoci má mať 6 až 12 mesačné zásoby komponentov a vývoj pripravovanej novej generácie procesora Kirin 985 to neohrozí, stále to predstavuje riziko pre dlhodobé fungovanie čínskej firmy.

Huawei je natoľko veľká firma, že vo viacerých oblastiach dokáže fungovať aj bez amerických dodávateľov. Už dlhšie pracuje na vlastnom mobilnom operačnom systéme aby sa vymanila z područia Androidu a má rokovať s portugalskou službou Aptoide ako možnou náhradou za Google Play. To neznamená, že sa hlavne európski používatelia dajú na nový systém, navyše bez ich obľúbených (amerických) aplikácií ako Facebook alebo Twitter, nalákať.

V iných oblastiach to bez zahraničných partnerov vyzerá priam nereálne. Týka sa to napríklad budovania 5G siete. - či už kupovania komponentov na jej výrobu alebo aj jej finálny predaj. Práve 5G má byť podľa viacerých analytikov základným kameňom celej krízy.

Huawei je momentálne vo vedúcej pozícii čo sa vývoja a nasadzovania 5G technológie týka. Okrem toho, že je to multimiliardová biznisová príležitosť, zároveň ide o hypotetickú moc nad prakticky všetkým. 5G nie je len o rýchlejšom sťahovaní filmov do mobilu. Nová platforma je stavaná hlavne pre efektívnejšie prepojenie áut, zariadením smart domácností, bezpečnostných a aj vojenských prvkov.

Pre Huawei by bolo ideálnym východiskom zrušenie sankcií a vrátenie sa do starých koľají. Podľa štvrtkového vyjadrenia Donalda Trumpa to nemusí byť vôbec nereálne.

Pri otázke ako komentuje túto krízu americký prezident povedal, že „Huawei je niečo veľmi nebezpečné. Pozrite sa čo urobili z bezpečnostného hľadiska, čo urobili z vojenského hľadiska. Veľmi nebezpečné.“ Zároveň ale dodal, že Huawei môže byť na bode programu pri pripravovaných obchodných dohodách s Čínou. „Ak sa dohodneme, viem si predstaviť, že by do toho Huawei mohol byť teoreticky v nejakej forme alebo časti zahrnutý.“

Je to dosť prekvapujúce tvrdenie. Celá táto aféra vznikla preto, že Huawei mal predstavovať bezpečnostné riziko pre USA. Ak by došlo k nejakej obchodnej dohode s Čínou, ako by tým zrazu čínska firma prestala byť týmto rizikom?

Skôr to nasvedčuje tomu, že Biely dom Huawei používa ako rukojemníka pri vyjednávaní. Nehovoriac o tom, že tým poškodzuje vlastné firmy, ktoré zákazom predaja prichádzajú o tržby. Aj také, ktoré s 5G infraštruktúrou nemajú nič spoločné. Napríklad firma Corning z New Yorku už nemôže dodávať tvrdené sklá Gorilla Glass na Huawei smartfóny, ktoré sa navyše v USA ani doteraz nepredávali.