Prečo je Call of Duty 2019 najlepšou akčnou hrou roka

17.11.2019, 08:00 | Michal Korec

Ak dramaticky nevyletia Pokémoni či Star Wars Jedi: Fallen Order, nové Call of Duty bude najúspešnejší titul roka. Nemá výraznú konkurenciu ako vlani Red Dead Redemption 2 a rozvíja po rokoch najsilnejšiu líniu série: Modern Warfare.

Prečo má Call of Duty úspech?

Call of Duty štartoval v roku 2003 v druhej svetovej vojne a Modern Warfare (2007) po prvý raz preniesol sériu do blízkej budúcnosti. PS3, X360 a PC vtedy dostali skvelý hit s kampaňou a multiplayerom na dlhé mesiace. Hráči si obľúbili aj nového hrdinu (kapitán Price) a úspech série odtiaľ raketovo rástol.

Call of Duty sa po rokoch zmenil na každoročný herný blockbuster. Ako Hollywood chrlí každý rok nové pokračovania, aj Activision dáva hráčom čo chcú: strieľačku s dejom, multiplayerom, bohatou nádielkou máp i pocit z postupu: každá strávená hodina má dať hráčovi zmysel. Distribútor uvidel v sérii zlatú baňu: každý rok na jeseň uvádza nový diel a strieda viaceré línie. Na nových častiach robia tri hlavné štúdia (Infinity Ward, Treyarch a Sledgehammer). Každé má tri roky na prípravu nového dielu a stráži si líniu.

Zdroj: Activision

Call of Duty 2019 od otcov série

Najnovší diel Call of Duty majú na svedomí otcovia série, Infinity War a sčasti pôsobí ako mierny reštart série. Nemá číslo v názve, ale obsahuje všetko podstatné: príbeh (vlani chýbal), pestré módy i mapy. Call of Duty chce reflektovať trendy – vlani núkal mód battle royale (hráč bojuje na mape proti stovke ďalších a vyhrá iba jeden), tento rok berie inšpiráciu zo servírovania obsahu v sezónach a la Fortnite.

Esenciálna správa na úvod. Call of Duty 2019 je po troch týždňoch iná hra ako v premiére: pribudli nové mapy, módy a pôsobí bohatšie ako pri vydaní (25.10.). Z celej ponuky multiplayer módov rezonuje najmä Hardpoint, ktorý pri štarte nebol. Môžete namietať, že hra nebola hneď hotová, takto si môžete osvojovať jednotlivé módy postupne.

Výborný multiplayer s partiou i cudzincami

Call of Duty 2019 hrajú milióny ľudí, takže nemáte problém nájsť si na Slovensku partiu ráno i večer. Na výber čakajú viaceré chuťovky. Výborný je Hardpoint, kde šesť hráčov v tíme bojuje proti inej šestici tak, že na mape je vždy vytýčené miesto, snažíte sa ho obsadiť a držať celú minútu. Druhý tím sa vás snaží vyštvať a získať pozíciu pre seba. Tím, ktorý drží miesto, berie body. Keď prejde stanovený čas, na mape sa objaví iné miesto a všetci už upaľujú tam.

Zdroj: Activision

Beh striedajú prestrelky pri snahe doraziť k bodu, brániť ho či útočiť na pozície. V Hardpoint objavíte rôznych hráčov: šprintérov, ktorí upaľujú na miesto, schovajú sa a tímu nabiehajú body. Akčné typy sa venujú prestrelkám a defenzívne sú odhodlané vydržať celú minútu na mieste a páliť po všetkom, čo sa hýbe. Hrá sa do 250 bodov alebo na časový limit.

Free-for-all je typický súboj hráčov o život. Každý hrá za seba proti ostatným, snaží sa nezomrieť a byť úspešný pri love na ostatných. V Shoot House 24/7 bojujete 6 proti 6 a ide o najväčší počet zásahov pre celý tím. Je to dynamický mód a odporúčame ho hrať po pár hodinách, inak budete skôr štatisti.

Gunfight je krátky mód, kde hrajú iba dvaja hráči proti dvom: idete proti schovaným súperom a body sa rátajú za stratu života. Čím dlhšie žijete, tým lepší výkon tímu. Akurát potrebujete dobrého partnera, inak Gunfight frustruje.

Zdroj: Activision

Nasledujú dva módy, ktoré sú pomerne ťažké, ale nie bežné. V Realism nevidíte info na displeji, snaží sa o väčšiu mieru realistickej akcie, aj ten treba hrať ak už naberiete isté skúsenosti. Je tu aj mód s nočným videním, kedy vidíte strašne málo z okolia a neviete, odkiaľ schytáte guľku. Ak chcete nadobudnúť pocit strateného vojaka, stojí za skúšku.

Vrcholom multiplayeru sú masívne bitky Ground War, kde sa 64 hráčov rozdelených do tímu snaží plniť zadeľované úlohy: brániť miesta, obsadzovať iné a podobne. Tu môžete využívať dopravné prostriedky, tanky, lietadlá atď. Najmä pri obnovení života máte bohatú voľbu: chcete pokračovať ako pešiak, šoférovať auto alebo držať guľomet? Ak je voľné miesto, je to na vás. A môžete sa len odviezť, potom nasadiť do boja.

Kampaň sa snaží o vážnejšie témy

Mnohí hráči si pochvaľovali trilógiu Modern Warfare kvôli kampani. Iní v nej videli skôr premárnenú príležitosť – hráč mení mestá, bojiská, ale nie príliš zaujímavý príbeh ju ťahal dole. Z novej časti Modern Warfare srší oveľa lepší pocit, snaží sa vyvolať nový globálny konflikt, kde sú klasicky Rusi, Briti, Arabi a inšpirácia teroristickými útokmi z Londýna nastoľuje kvalitný dej.

Striedajú sa v ňom viaceré hrateľné postavy: vojaci Kyle a Alex plus arabské dievča Farah. Jej zahrnutie mení bežnú strieľačku s motívmi znič vežu či nepriateľské hniezdo do inej sféry. Presuniete sa do vojnou ničených oblastí, kde diktátor ničí civilistov vo svoj prospech, urobíte si iný obraz, možno nasajete priestor s otázkami propagandy.

Zdroj: Activision

V hrateľnej sfére sa toľko nemení. Trio hrdinov sa strieda v pestrých misiách, plníte úlohy ako infiltrácia základne, boj proti Rusom, nenápadný pohyb v krajine Stredného východu, kde sa chcete zapadnúť medzi domácich. Sú tu aj obrovské scény ako teroristický útok v Londýne, kde zachraňujete civilistov v chaose. Výhodou pre menej skúsených hráčov sú časté checkpointy: hra ukladá pozíciu aj každú minútu či dve, ak vás zabijú, nemusíte sa vrátiť príliš vzad.

Do diania sa skoro zapojí aj kapitán Price, ktorý už pôsobí skôr ako mentor pre mladých vojakov. Zaujímavý posun, aktuálne ho využívajú viaceré filmy – pridajte postave jednu či dve dekády na veku a hneď sa jej pozícia v deji zmení.

Napriek mnohým dobrým témam je kampaň úspešná približne na 75 percent. Pestré miesta, aktuálne témy a hrozby sú fajn, zahrnutie iných postáv a aj morálneho kompasu v dianí je vítané. Pod povrchom čaká osvedčená strieľačka: zničte tucet vojakov, klaďte bomby, ničte helikoptéry – zábavná je naďalej, akurát čím viac ste ich hrali, tým menej prekvapí. Námet a celkové vyznenie sa citeľne zlepšili.

Zdroj: Activision

Napokon je tu mód Spec Ops, kde si vyberáte povolanie a idete v spolupráci s inými hráčmi plniť úlohy. Či hráte za medika, špecialistu na výbušniny alebo bežného vojaka, hra je nesmierne ťažká. Zatiaľ ide o najslabšiu časť hry, ale je možné, že autori budú na nej pracovať v ďalších aktualizáciách.