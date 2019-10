Prečo nové dohady o iPhone SE 2 za rekordne nízku cenu dávajú zmysel

15.10.2019, 16:30 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

O druhej generácii iPhonu SE sa sem tam šepkalo už vlani, ale posledné mesiace sa tento hybrid skloňuje omnoho častejšie. Najnovšie tvrdenia analytika Ming-Chi Kuo z firmy TF Securities s pomerne dobrou reputáciou ohľadom plánov Applu ale dávajú iPhonu SE 2 úplné konkrétne črty. S uvedomením si niektorých historických aspektov dávajú celkom zmysel.

Podľa týchto tvrdení má byť Apple iPhone SE 2 dizajnovo zhodný s iPhonom 8. Presnejšie povedané má byť úplne rovnaký ako iPhone 8 s tým, že vo vnútri už budú komponenty s tohtoročného iPhonu 11. Hlavným rozdielom má byť použitie čipsetu Apple A13 Bionic s 3 GB operačnej pamäte, čo retro mobilu dá poriadny nárast hrubého výkonu. Interná pamäť má ostať rovnaká, teda 64 alebo 128 GB.

Zvyšok má ostať rovnaké ako v iPhone 8. Rovnaká uhlopriečka aj rozlíšenie displeja, rovnaký 12 Mpix fotoaparát a pravdepodobne aj kapacita batérie.

Podľa Ming-Chi Kua Apple predstaví iPhone SE 2 už v prvom štvrťroku 2020 za cenu štartujúcou len na 399 amerických dolároch. Prečo by sa dalo dedukovať, že to môže byť pravda a prečo by to Apple robil?

