Prototyp od Lenova: Konečne praktické využitie ohybného displeja?

14.05.2019, 20:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Ohybné displeje budú najbližšie mesiace ďalšou inováciou, ktorá sa z prototypov dostáva do finálnych produktov a bude musieť bojovať o svoju pozíciu v histórii. Buď skončí ako dotyková obrazovka, teda technológia, bez ktorej by sme si už nevedeli predstaviť aspoň polovicu techniky. Alebo ako 3D televízory, ktoré po 3-4 rokoch od ich boomu postupne upadli do zabudnutia. Pomôcť dostať sa skôr do prvej skupiny môže aj jej rozšírenie zo smartfónov do notebookov. Prvou ukážkou je prototyp ThinkPad X1 od Lenova.