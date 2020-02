Začal sa predaj Galaxy Z Flip. Ide o prvý ohybný smartfón na Slovensku

24.02.2020, 13:17 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Mali sme možnosť krátko sa zoznámiť s ohybným „véčkom“ od Samsungu a prvé dojmy sú pozitívnejšie, než sme čakali. Výrobca sa pri vývoji Galaxy Z Flip sa očividne poučil z ich prvého ohybného mobilu Galaxy Fold a zlepšil jeho odolnosť, praktickosť aj cenu.

Samsung predstavil Galaxy Z Flip spolu s novou generáciu „normálnych“ mobilov Galaxy S20 začiatkom februára. Pomerne prekvapujúco sa poponáhľal aj s jeho nasadením do predaja. Už je dostupný v slovenských obchodoch aj u operátorov. Dokonca v tomto ohľade predbehol aj súrodencov S20, S20+ a S20 Ultra.

Celú galériu si pozrite tu.

Je to presný opak toho, ako sa do predaja dral prvý ohybných Galaxy Fold. Mal premiéru presne pred rokom, do obchodov mal doraziť v lete. Ale pre problémy s odolnosťou sa to všetko stoplo, upravili kĺb a ďalšie drobnosti a na vybraných troch sa začal predávať len pred pár mesiacmi. Za zhruba dve tisícky.

Otvorený Galaxy Z Flip v chlapskej rukeZdroj: Marián Biel

Stručne pripomeňme, čo ponúka Galaxy Z Flip. Konštrukcia sa oproti prvému pokusu zmenila z „knihy“ na „véčko“, teda celkovo je to nepomerne kompaktnejšie zariadenie. V zloženom stave má pôdorys len asi ako dva balíky hygienických vreckoviek. Aj hrúbka je približne taká. S pridaním krytu, ktorý je v balení pribudne pár milimetrov. Ale stále vojde aj do vrecka obtiahnutejších nohavíc.

Kryt vrelo odporúčame. V prvom rade je Z Flip magnet na odtlačky. A hoci sa ohybný displej nedá (takmer) rozbiť, povrch mobilu je zo skla. To sa vie skôr či neskôr pri páde rozbiť.

Nie je to len bežný mobil, ktorý musel byť o nejaké vlastnosti ukrátený kvôli tomu, aby sa dal ohnúť. Technicky je to takmer plne vybavená vlajková loď. Výkonom a výbavou sa dá smelo porovnávať so stále aktuálnym Galaxy S10+. To znamená čip Snapdragon 855+, 8 GB operačnej pamäte, 3 300 mAh batéria a duálny fotoaparát. Ani ten nie je len do počtu a nechýba mu pokročilá stabilizáciu obrazu, dynamické zaostrenie (efekt bokeh). Prvý dojem je, že je približne na úrovni fotoaparátu v Galaxy S10.

Otvorený Galaxy Z Flip zo zadnej stranyZdroj: Marián Biel

Vo výbave ja na tom omnoho lepšie, než priamy konkurent Motorola Razr. Tá síce bola predstavená skôr a má ikonický dizajn, ale výbavu vyššej strednej triedy. Neoficiálne správy hovoria, že Motorola tiež rieši nejaké konštrukčné nedostatky a preto stále nie je v predaji. Navyše má o stovku vyššiu cenu než Galaxy Z Flip.

Ako je to s tým ohybným sklom?

Pri skúšaní novinky sme boli, samozrejme, najviac zvedaví na displej. Ohybný, takže Oled s výborným kontrastom a dostatočným rozlíšením. V otvorenom stave má pomer strán až takmer 22:9.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť