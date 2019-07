Reon Pocket by sa počas leta zišiel. Ide o nositeľnú vreckovú klimatizáciu

26.07.2019, 18:41 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Európu práve sužujú extrémne vysoké teploty. Ak by tento vynález fungoval, ako tvrdia jeho tvorcovia, mohol by byť pre mnohých spásou. Zatiaľ však ide len o crowdfundingový projekt, ktorý v prípade úspešného vyzbierania financií od mikroinvestorov dorazí do obchodov až budúci rok. Ale aj vtedy nás isto čakajú tropické dni a týždne.