Retro funguje: Age of Empires II Definitive je top stratégia roka

08.12.2019, 09:15 | Michal Korec

Age of Empires je jedna najznámejších strategických sérií. Akurát najmä pre pamätníkov, ktorí sa snažili klasiku rozbehať ešte na starom Pentiu koncom 90. rokov. Vtedy ešte Microsoft nemal plnú hlavu Xboxu a sústredil sa na vývoj osvedčených PC sérií ako Flight Simulator či práve táto stratégia. Prvý diel vyšiel v roku 1997 a odohrával sa v staroveku, o dva roky neskôr ho nasledovala mimoriadne úspešná dvojka.

Späť do povedomia i na nové PC

Dnešnej generácii Age of Empires veľa nepovie a súčasní hráči si pod pojmom real-time stratégia možno predstavia iný titul, s 3D grafikou či odlišnými princípmi. Ale Microsoft trúbi na návrat k oživovaniu etablovaných značiek. S Age of Empires postupuje opatrne: každý rok prinesie definitívnu verziu prvej trilógie a potom na ňu nadviaže novinkou. Vlani vyšiel prvý diel, tento rok dvojka, o rok trojka – a úplne nová Age of Empires IV je pripravená na rok 2021.

Toto je ideálny spôsob ako oživiť staré časti, ktoré sa vyznačujú mimoriadne kvalitnou hrateľnosťou, pri vydaní bežne dostávali hodnotenia okolo 90 percent. Odložené krabicové verzie na staré verzie Windows by už hráči nerozbehali a navyše dnešné monitory si pýtajú aj oveľa lepšie rozlíšenie.

Pritom minimálne požiadavky nie sú prehnané, akurát 4 GB RAM a Windows 10 v 64-bitovej verzii môže byť výzva pre majiteľov starších zostáv.

No ak máte aj niekoľkoročné PC, na ktorom hráte najmä stratégie či nestarnúci World of Warcraft, ste pripravení. Dokonca pri lepších grafických kartách a 8 GB RAM si môžete stiahnuť aj takzvaný Enhanced Graphics Pack, ktorý vám ponúkne viac efektov a aj lepšie ako FullHD rozlíšenie – stropom je až 4K.

Zdroj: Microsoft

Historická príručka aj pre amatérov

Je to stratégia, ktorá sa odohráva v stredoveku a sleduje najmä bitky v druhej polovici tohto obdobia. Sú tu historické ťaženia so známymi postavami. Už samotný tutoriál vás zavedie do Škótska a základy hry vám vysvetlí kampaň s Williamom Wallaceom (poznáte ho zo Statočného srdca, bojuje proti Anglicku). Ale keď si prelúskate viaceré mapy, objavíte tu aj Johanku z Arku a boj počas storočnej vojny, je tu aj Džingischán z Ázie či Saladin.

Za 20 rokov sa v hre objavili mnohé ďalšie kampane, definitívna verzia ich ponúka takmer 30. Bohato je tu zastúpená Európa i Ázia, kde sú zabudnuté národy či bitky. Dracula, Sforza, Atila Hún, boje v El Dorade alebo aj africké prekáračky v Etiópii či Mali. A ako bonus, Kméri, Vietnamci a najnovším prírastkom sú aj civilizácie a ťaženia Bulharov, Tatarov a Inkov.

Hra obsahuje až 35 civilizácií a snaží sa vám ich dostatočne odlíšiť v ich postupnom vývoji. Stredovek je totiž pomerne dlhá doba, takže v nejednej misii sa okrem rozličných úloh snažíte absolvovať výskum, ktorý vám ponúka nové možnosti a posúva vás vpred pri stavbe jednotiek, vynáleze budov i technológií či schopnosti diplomacie. Každý národ sa správa inak – tie barbarskejšie budú silnejšie pri inváziách, tí mierumilovnejší majú tendenciu skôr obchodovať, dohodnúť sa či uzatvárať aliancie.

Zdroj: Microsoft

A Age of Empires II veľmi dobre poslúži aj ako dejepisná príručka, zopakujete si alebo čoraz častejšie, aj objavíte rozmanité historické udalosti a budete sa snažiť pochopiť, o čo v nich išlo. Každá misia totiž štartuje malou animáciou, ktorá vám jasne naznačí vývoj udalosti a čo sa od misie či nasadenia očakáva.

V čom je dobré Age of Empires II?

Je dobré poznať kontext, lebo potom ľahšie pochopíte aj herné pravidlá. Na mapách sa bežne stretávajú viaceré národy. Ten váš je občas na nule, musíte si s hŕstkou vidiečanov postaviť základňu, ísť zbierať suroviny v okolí (sekáte drevo, ťažíte železo, lovíte ryby či inú potravu) a začať sa rozvíjať.

Zdroj: Microsoft

Ekonomika je neúprosná – bez dreva sa nedajú stavať či opravovať budovy. Ak nemáte dosť jedla, nemôžete mať veľa jednotiek (civilistov i bojových). Na tvorbu armády potrebujete najprv kasárne, až potom pribudnú šíky nepriateľov. Čím ste ďalej, tým väčšie možnosti prídu – výskumy i vynálezy. Tie netreba podceniť, aby ste nezaostali za súpermi: ak nasadia oveľa lepšie zbrane ako vy, nepomôže vám ani viac jednotiek.

Na mape nie ste sami, ale polohu nepriateľa zväčša nepoznáte. Mapu spočiatku zahaľuje čierny závoj a po objavení zas hmla – kde nemáte jednotku, netušíte, čo sa deje.

Čím viac hráte, tým rozširujete svoju základňu a viac uvidíte. Nepriateľských národov býva na mape často aj viacero – niekedy na vás pošlú iba pár nájazdov, ale ak má oponent lepšie vybudovanú základňu a môže aj jednotky vyrábať. Potom je už na vás, či budete šikovnejší a vytvoríte si silnejší ekosystém. Stačí jedna chyba a môže vás zdolať už jeden útok – nebudete mať dosť surovín, nepostavíte ďalšiu armádu alebo zvažujete či mať skôr vojakov alebo dedinčanov, čo chodia na drevo.

Zdroj: Microsoft

To sú tie ekonomické dilemy. A teoreticky môžete vyskúšať dáku dohodu s iným národom na mape – ale v niektorých bitkách čelíte proti viacerým súčasne.

Age of Empires II má nastavenú obtiažnosť tak, že niektoré misie si aj zopakujete, lebo urobíte chybu, inými prejdete relatívne hladko. Napríklad staré dobré misie so Saladinom sa po 20 rokoch prechádzali ľahšie, lebo v pamäti máte zapísaný útok v istej fáze misie. Ale tie nové africké či iné misie, ktoré idete v premiére, vás dokážu potrápiť.

A v čom sa Age of Empires II zlepšil?

Na jednej strane je to 20-ročná hra, na druhej sa stále parádne hra. Nejde iba o lepšiu grafiku, ale najmä možnosť zoomovať sa na bojisko, čím máte lepší prehľad o tom, čo sa deje. Alebo sa zlepšili celkové animácie budov: keď sa budujú alebo rúcajú, na hre cítiť oveľa väčší cit pre detail.

Kvalitu hry však zvyšujú aj iné detaily pri manažmente základne. Napríklad si môžete zadávať dlhšiu sériu príkazov pre dedinčanov: nielen aktuálnu úlohu, ale viacero po sebe. To isté platí aj pre upgrady technológie: môžete si ich plánovať viac vopred a nemusíte samostatne klikať na menu.

Zdroj: Microsoft

Lepšie sa maká aj na farmách, ktoré sa konečne automaticky obnovujú, čo je príjemná vlastnosť. A keď si zoraďujete svoje armády, už sa vám tam nepletú nevojenské jednotky, čo je plus. A osobne mám pocit, že niektoré misie sú intuitívnejšie, lebo jednotky sa nestrácajú ako kedysi = lepšie si pamätajú cestu na drevo či späť alebo keď pochodujú na neďaleký front a potrebujete ich stiahnuť. A detailisti zistia, že niektoré misie majú aj väčšie limity jednotiek, takže nenarazia na strop a môžu mať početnejšie armády.

A napokon pribudli aj nové herné módy, či už samostatné bitky od roku cca 550 do 1570 alebo Empire Wars, mód, kde vás hra pošle už do hotového mestečka, dostatočným počtom surovín a vašou úlohou je už iba tiahnuť do boja. Väčší doraz sa kladie na bitky, ale neradno zabudnúť ani na vytvorený ekosystém.

Zdroj: Microsoft

V multiplayeri všetko závisí od dostupných hráčov – máp si môžete vytvárať neúrekom za rozmanitých podmienok a potom už záleží iba na protivníkoch, akých vám hra prisúdi.

Takže oplatí sa investovať? Za 19,99 eur ide o vynikajúcu kúpu, ktorá vám ponúkne aj 200 hodín hrania.