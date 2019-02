Robotické vysávače prechádzajú na nový evolučný stupeň. Prvým je Roomba i7

16.02.2019, 18:28 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Čerstvá Roomba i7 má podobné kefy aj motor ako predchodca. Vybavená je omnoho výkonnejším procesorom a kladie dôraz na inteligentnejšiu navigáciu a teda aj efektívnejšie vysávanie. Okrem toho, vie sa vyprázdňovať sama. Tento rok môžeme čakať viacero už ozaj smart vysávačov.

Robot – termín, ktorý vymyslel Josef Čapek, brat Karla Čapka – si aj vďaka popkultúre mnohí predstavujú ako humanoidného pomocníka s aspoň čiastočnou inteligenciou a uvedomením si seba samého.

Pravdepodobne sa kvôli niektorým úlohám, napríklad pri opatere ľudí, dostaneme časom aj k humanoidnej podobe. Stačí si pozrieť úžasné prototypy firmy Boston Dynamics.

Robotizácia má ale zatiaľ najmä formu automatizovaných liniek, maximálne s pohyblivým ramenom na manipuláciu objektov či zváranie. Ďalším pomerne rozšíreným druhom sú robotické vysávače. Bežná a viac ako dekádu dostupná záležitosť sa dostáva na akýsi nový evolučný level, hoci uvariť a doniesť kávu ešte nevie.

Predstaviteľom novej generácii robotických vysávačov môže byť nová Roomba i7 z portfólia spoločnosti iRobot, ktorá je v tomto segmente niečo ako Apple v smartfónoch. Vo svojej novinke sa sústredila na čo najlepšie rozoznávanie okolitého priestoru a tým pádom aj čo najefektívnejšie vysávanie.

Do tejto filozofie spadá aj vyprázdňovacia stanica Clean Base. V spojení s múdrejším vysávačom je výsledkom, že sa prakticky nemusíte ničoho dotknúť aj celý mesiac a aj tak máte každý deň povysávané.

Funguje to automaticky. Robot príde do nabíjacej/vyprázdňovacej stanice a nečistoty sa nasajú spodnými dvierkami s gumenou záklopkou do zásobníka s papierovým vrecúškom. Má sa doň vojsť približne 30 zásobníkov vysávača, teda prakticky mesiac denného vysávania. Samozrejme, záleží od veľkosti plochy a intenzity zašpinenia.

Systém je navrhnutý tak, že človek nepríde do kontaktu ani s gramom prachu. Len škoda, že kostra vrecúška so záklopkou je z plastu. Ekológovia asi trochu dvihnú obočie. V balení sú dve vrecúška, samostatné trojbalenie stojí 20 eur.

Roomba i7 je na prvý pohľad veľmi podobná na Roombu 980Zdroj: Marián Biel

Výkon samotného sania a dvojica protichodne rotujúcich kief ostali prakticky totožné ako pri Roombe 980. Pri predstavení sme ale zistili, že výrazne klesla hlučnosť motora. Ostala aj detekcia väčšieho znečistenia, či schopnosť robota vrátiť sa do stanice na dobitie a potom pokračovať ďalej vo vysávaní.

Vysávač dostal viac rozumu

Okrem automatického vyprázdňovania je inováciou Roomby i7 a postupne aj ostatných vysávačov, ktoré sa objavia tento rok na trhu, zvýšenie inteligencie. Novinka okrem nárazníka a senzorov schodov využíva na orientáciu v priestore kameru, zylepšená navigácia iAdapt 3.0 a nové mapovanie miestnosti Imprint.

Roomba potrebuje dva až päť vysávaní, aby sa naučila rozoznávať okolie. Algoritmus rozlišuje kontrastné body, ako je nábytok, zárubne alebo okná a obrazy na stenách. Robot sa potom vie do pár sekúnd zorientovať, kde presne je. Aj vtedy, keď ju ručne prenesiete na druhé poschodie. Tiež podľa týchto podrobnejších informácií nastaví efektívnejšiu cestu na vysávanie.

Roomba i7 aplikácia s namapovanou domácnosťouZdroj: iRobot

Ovládanie mobilom nie je novinka. Roomba i7 ale dovoľuje pozrieť si naskenovaný pôdorys bytu a vytvoriť virtuálne steny rovno na displeji mobilu. Tieto fyzické alebo virtuálne časti domu sa potom dajú ľubovoľne pomenovať.

Pri nastavovaní harmonogramu alebo pri ručnom ovládaní sa potom dá robotovi prikázať, aby každý piatok ráno vysával kuchyňu, každú stredu obývačku a vždy večer detskú izbu. S podporou hlasového ovládania cez Amazon Alexa alebo Google Assistant stačí povedať, nech Roomba povysáva chodbu, lebo tam potomok rozsypal lentilky.

Inými slovami, cieľom výrobcov je dostať robotické vysávače sa do podoby, keď budú behať po dome úplne autonómne a tak, aby nevyrušovali a pritom sa prispôsobovali novým podnetom. Tak trochu ako v obľúbenej disneyovke Wall-E.

V priebehu roka preto pribudne funkcia kooperácie. Roboty si budú medzi sebou „rozprávať“, čo má ktorý kde urobiť. V prípade iRobotu to konkrétne bude znamenať, že Roomba dovysáva a dá pokyn pripravovanému modelu robotického mopu Braava, že môže začať čistiť podlahu.

Hypoteticky sa to dá aj dnes s rôznymi druhmi domácich smart spotrebičov cez platformu IFTTT (if this, then that). Len je nutné sa trochu piplať s nastaveniami.

Systém vyprázdňovania Roomby i7Zdroj: iRobot

iRobot za desať rokov na slovenskom trhu predal viac ako 81-tisíc robotických vysávačov (ďalšie sa sem mohli dostať mimo oficiálnej distribúcie z e-shopov, ktoré využívajú výhody spoločného európskeho trhu). Vlani iRobot predal 16 113 robotov.

Najnovšia Roomba i7 asi nebude najpredávanejším modelom. Prémiová výbava sa, pochopiteľne, odráža vo vyššej cene. Roomba i7+ (so stanicou Clean Base) stojí 1 149 eur, samotný vysávač vyjde na deväť stoviek.

Novinku prezrázda otvor pre vyprázdňovaciu stanicuZdroj: Marián Biel

V zákulisí sa hovorí o tom, že do boja s unikátnymi a múdrejšími robotickými robotmi sa chystajú aj ďalšie značky, ktoré už majú slušné skúsenosti. Napríklad Samsung už dlhšie razí filozofiu jednotnej smart domácnosti, kde sú všetky ich produkty ovládané z jedinej aplikácie a medzi sebou spolupracujú.

Zaujímavé novinky má chystať aj Neato či Xiaomi. Zatiaľ sa ale nekorunovaným kráľom robotických vysávačov stáva novinka od iRobotu.