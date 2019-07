Samsung opravil svoj prvý mobil s ohybným displejom

Takzvaný „foldgate“ sa spustil v apríli. Samsung pomerne tajomne ukázal svoj ohybný Galaxy Fold už koncom minulého roka, vo februári mal oficiálne premiéru a začiatok predaja bol stanovaný na 24. apríla. Pár dní pred tým rozposlali prvé vzorky do vybraných redakcií a YouTuberom. A začali sa množiť prípady, kedy sa Galaxy Fold recenzentom pokazil.

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr