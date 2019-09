Šéf slovenského Huawei: Terajšiu krízu považujem za dobrú lekciu

Predajné čísla aj slovenský Huawei potvrdzujú, že zákazníci si krízu až tak nevšímajú, hovorí v exkluzívnom rozhovore pre TREND Thomas Liu, šéf slovenskej pobočky Huawei, ktorá je v USA na čiernej listine.

13.09.2019, 11:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

V rozhovore sa dočítate: - ako vníma krízu medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou - ako táto kríza ovplyvňuje chod slovenskej pobočky Huaweiu - čo majú čakať používatelia Huawei smartfónov

Po tom, ako z Číny odišiel do Južnej Ameriky, sa pred dvoma rokmi aklimatizoval na európsku kultúru v českej pobočke. Odtiaľ prešiel začiatkom tohto roka do slovenskej Huawei Consumer Business Group. A ihneď musel zamestnancom aj lokálnym médiám vysvetľovať, čo vlastne znamená terajšia kríza.

Vznikla po pridaní čínskeho gigantu na čiernu listinu spoločností, ktoré nemôžu v Spojených štátoch predávať, ale ani nakupovať. Okrem komponentov na výrobu smartfónov softvér od Googlu, teda Android. Thomas Liu vysvetľuje, ako vidí budúcnosť ich mobilov, 5G infraštruktúry a celej firmy, ktorá sa dostala v obchodnej vojne medzi mlynské kamene.

Neprehliadnite Zákaz Huaweiu sa posúva o 90 dní. Čo to znamená pre používateľov?

Čínska firma bude môcť s tými americkými obchodovať ešte do konca novembra

Zákaz Huaweiu sa posúva o 90 dní. Čo to znamená pre používateľov? Huawei neblafoval, predstavil vlastný operačný systém pre smartfony

HarmonyOS je stále len plán B, v mobiloch by čínska značka chcela naďalej...

Čo je pravdy na obvineniach zo spolupráce s čínskou vládou alebo odchytávaní dát zo sieti postavených na platforme Huawei?

Nie sme čínska firma, sme globálna spoločnosť a chceme mať zákazníkov, ktorí sú prepojení po celom svete. Ak by sme nejako podkopávali ich dôveru, tak by sme nemohli fungovať. A nemáme žiadnu povinnosť poskytovať dáta našich zákazníkov po celom svete čínskej vláde a nikdy by sme to ani nespravili. Toto tvrdenie podporujú analýzy od troch nezávislých právnických kancelárií z Nórska, zo Spojeného kráľovstva a z Číny. Všetky tri dospeli k rovnakému záveru – že takýto záväzok Huawei ako globálnej firmy k čínskej vláde neexistuje.

Thomas LiuZdroj: Maňo Štrauch

Zákaz obchodu

Aféra so Spojenými štátmi sa ťahá niekoľko mesiacov so stále neistým koncom. Ako sa to prejavilo na činnosti firmy?

Neberieme to na ľahkú váhu. Sadli sme si s celým tímom, prebrali to a domnievam sa, že to nie je vina firmy. Všetci vieme, o čo ide. Že je to výsledok obchodnej vojny dvoch mocností. Uistil som ich, že mám stále dôveru v túto firmu a hlavne, že dôveru majú aj zákazníci. Na Slovensku, ale aj globálne sme napriek všetkému medziročne nepadli do červených čísiel. Považujem to za dobrú lekciu. Z týchto nepríjemností, som presvedčený, že len dočasných, sa môžeme poučiť a vedieť, ako v čase krízy reagujú zákazníci a dodávatelia.

Predsa len, v tejto situácii môžete stratiť dodávateľov z USA, čo by ochromilo fungovanie firmy. Ani túto obavu nepociťujete?

Viem, na čo narážate. Pociťujeme drobné komplikácie. Naša firma však stojí na troch pilieroch, vďaka ktorým podľa mňa túto situáciu prežijeme. Prvý z nich je, že naše príjmy nepochádzajú len z predaja smartfónov. Máme aj divíziu telekomunikačných sietí a enterprise divíziu. Druhým aktívom je, že naše zariadenia pre spotrebiteľov poznajú ľudia na celom svete a vnímajú ich ako inovatívne a prémiové. A tretia vec, máme silné trhové zázemie v krajinách východnej Ázie, čo sú veľké ekonomiky. Som presvedčený, že tieto politické hry budú mať čoskoro svoj koniec. Mobilné zariadenia teda nie sú jediným zdroj našich príjmov a venujeme sa aj iným segmentom. Môžeme sa nejaký čas sústreďovať na ne. Vďaka nim firma prežije aj v prípade najhoršieho scenára.

Ako by ste vysvetlili zákazníkovi, ktorý nemá až taký prehľad o súčasnej situácii, čo sa vlastne s Huawei deje a ako má vnímať zákaz obchodovania s americkými firmami?

Najprv by som ho uistil, že v praxi sa nič nezmenilo. Ukazujú to predajné čísla na Slovensku

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť