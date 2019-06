Slovensko čaká boom v oblasti smart city

Solárna lavička v meste, ktorá nabíja mobil, je síce trendy, ale skutočný potenciál smart city prináša spájanie dát a ich aplikáciu do reálnych riešení. SAP má s týmito riešeniami celosvetové skúsenosti, ktoré by mohli slovenské mestá posunúť výrazne vpred.

Skutočné sim city

Kým v minulosti sa celé mesto z jednej obrazovky počítača dalo riadiť iba v počítačových hrách, dnes sa to už pomaly stáva realitou. Vďaka tomu, že spoločnosť SAP dokáže prepojiť a integrovať dáta prakticky zo všetkých oblastí manažmentu mesta, dokáže zásadným spôsobom sprehľadniť a analyzovať aj celé jeho fungovanie.

„V Číne náš systém pomáha mestu Nanking. Doslova v jednom počítači vidieť nielen aktuálnu dopravnú situáciu a presný počet ľudí žijúcich v jednotlivých domoch alebo štvrtiach, ale možno napríklad aj roztriediť príjem mesta z daní podľa jednotlivých lokalít, identifikovať ekonomicky aktívne zóny alebo porovnať počet detí v konkrétnej štvrti s plánovanými počtom miest na školách aj škôlkach a veľa iného,“ hovorí Rok Magister, technologický šéf spoločnosti SAP v strednej a vo východnej Európe. Na základe týchto dát potom môžu kompetentní lepšie rozhodovať o nových investíciách alebo daniach, čo šetrí čas aj peniaze.

Smart je byť viac v jednom

Aj keď koncept smart city sa zatiaľ uchytil najviac v Spojených štátoch amerických, Japonsku alebo Číne, aj v okolí Slovenska sa nájdu pozitívne príklady. V slovinskom Novom Meste spoločnosť SAP v spolupráci s technologickým operátorom vybudovala smart osvetlenie, ktoré okrem svietenia meria kvalitu ovzdušia, umožňuje nabíjať elektroautá a dokonca monitoruje voľné parkovacie plochy. „Z výsledkov, ktoré máme, je jasné, že v meste sú parkovacie miesta, ktoré sú dlhodobo neobsadené, aj keď inde je plno. Z toho vyplýva, že samospráva nemusí investovať do nových parkovacích miest a zničiť mestskú zeleň, ale len lepšie nasmerovať vodičov na voľné miesta,“ hovorí R. Magister. Bonusom je aplikácia pre verejnosť, ktorá ľuďom umožňuje okamžite si skontrolovať kvalitu vzduchu priamo na konkrétnom mieste, ak sa napríklad chystajú v nedeľu na prechádzku.

Slovensko sa iba obzerá

Na Slovensku sa v tejto oblasti veci iba začínajú hýbať vpred. „Myslím si, že najväčší boom v tejto sfére je ešte pred nami. Spoločnosť SAP sa snaží so samosprávou aktívne komunikovať a vysvetľovať, čo všetko vieme urobiť a ako im to môže pomôcť,“ hovorí generálny riaditeľ SAP Slovensko Martin Ferenec. I keď aj na Slovensku sú už prvé príklady, je dôležité uvedomiť si plný potenciál smart city. Prvé slovenské mestá už do niektorých smetných nádob montujú merače, ktoré hlásia ich obsadenosť, no dá sa ísť oveľa ďalej. „V nemeckom Heidelbergu SAP nasadil riešenie, ktoré nielen monitoruje, ako veľmi sú koše plné, ale zároveň máme systém, ktorý optimalizuje trasy smetiarov tak, aby ich vybrali v správnom čase, čo najviac ušetrili na nafte a zároveň nestáli v zápchach a nezhoršovali dopravnú situáciu,“ hovorí M. Ferenec. „Ak to dotiahneme do dokonalosti, tak senzory dokážu analyzovať obsah smetných košov a napríklad tam, kde sa zistí priveľa fliaš z alkoholu, môže mesto nasadiť programy proti pitiu alkoholu alebo preventívne posilniť prítomnosť poriadkovej polície.“

Technológie v kamióne

Zaujímavý je aj spôsob, ako SAP smart city a ďalšie svoje riešenia postavené na technológiách – umelá inteligencia, strojové učenie či blockchain – prezentuje. Po Európe v súčasnosti chodí kamión, ktorého vnútro je premenené na 360-stupňové interaktívne kino. Zástupcovia samosprávy či firiem, ktorí uvažujú o smart riešeniach, môžu veľmi efektívne pochopiť, čo všetko dnes inteligentné technológie umožňujú. V Bratislave si ho počas dvojdňového podujatia The Intelligent Enterprise: Innovation on the Move prezreli desiatky návštevníkov.

