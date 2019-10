Smart ruženec má motivovať mládež k modlitbe

17.10.2019, 17:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Hoci to môže znieť trochu bizarne, nejde o žiaden výstrelok nejakého dizajnéra či umelca, ale o oficiálny produkt vatikánskeho projektu Pope’s Worldwide Prayer Network.

Tvorcom sa to musí nechať, už aj samotný názov novinky je nevšedný, ale veľavravný. Click To Pray eRosary, alebo vo voľnom preklade elektronický ruženec „klikni pre modlitbu“ by sa dal po stránke parametrov najlepšie porovnať s bežnými fitness náramkami. Je vybavený gyroskopom a akcelerometrom pre sledovanie aktivity, ale hlavne pohybu pri modlení sa ruženca.

Pre upresnenie - táto modlitba má presné pravidlá a pozostáva z takzvaných desiatkov. Klasický ruženec (alebo ľudovo patričky) je rozdelený do desiatich častí po desať korálok. Každý predstavuje určenú modlitbu a ich mechanické prechádzanie medzi prstami má pomáhať sústrediť sa na modlenie a nie počítanie. Jestvujú aj zmenšené verzie vo forme náramkov a prsteňov, kde je len jeden desiatok a ten sa opakuje.

Smart ruženec pri nabíjaníZdroj: Pope’s Worldwide Prayer Network

Takto funguje aj Click To Pray eRosary. Systém rozoznáva

