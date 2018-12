Sonicare DiamondClean Smart: Ako si čistiť zuby s mobilom

22.12.2018, 16:11 | Marián Biel | © 2018 News and Media Holding

Tomu sa hovorí progres. Len nedávno sa pri zubnej kefke dalo rozhodovať tak jedine medzi hrubšími a jemnejšími štetinami, maximum bolo vybrať si model s nejakou gumenou vlnovkou medzi nimi. A teraz – kefka sa bezdrôtovo nabila a rovnako bezdrôtovo spojila s mobilom, cez ktorý si aktualizovala firmvér, aby lepšie zobrazovala 3D model chrupu. Prvýkrát v živote som vyskúšal elektrickú zubnú kefku a dokonca to hneď bol jeden z top modelov holandskej značky. Aspoň podľa štipľavej ceny. Necelé tri týždne som si overoval, či je oprávnená.

Hneď v úvode môžem prezradiť, že toto je produkt hlavne pre tri skupiny používateľov. Prví sú tí, ktorým veľmi záleží na starostlivosti o chrup a chcú na to používať prémiové produkty. Druhí sú zase skupina ľudí, ktorí majú nejaké problémy spojené so zubmi, prípadne sa nevedia donútiť dodržiavať disciplínu a čistiť si ich správne a pravidelne. A tretí sú technologickí nadšenci. Teda tí, ktorí majú radi všakovaké čipy, Bluetooth a aplikácie pri čo najviac výrobkoch v ich okolí. Aj v takých, ktoré sa doteraz chápali čisto analógovo. Tento test robil človek z tretej skupiny.

Nabíjanie v pohári

Testovaný model Philips Sonicare DiamondClean Smart (ach tie názvy) je dostupný vo viacerých edíciách, rozdiel je okrem farby len v príslušenstve. Testovaná verzia s modelovým číslom HX9924/47 je fialová a okrem držiaka na hlavice má plnú výbavu.

Zdroj: Philips

Práve obsah balenia bolo prvé milé prekvapenie. V škatuli sa okrem návodov a samotného strojčeka nachádza trojica odlišných hlavíc so zubnou kefkou a štvrtá na čistenie jazyka. Potom je to podložka na bezdrôtové nabíjanie s adaptérom a sklenený pohár, ktorý na ňu presne dosadá. Je to geniálne riešenie. Po dizajnovej stránke je to ako mať bežnú kefku v pohári na poličke v kúpeľni. Ale pritom je to nenápadná nabíjačka.

Stačí do nej kefku položiť a automaticky sa dobíja. Súčasťou balenia je potom ešte cestovné puzdro pre kefku a dve hlavice, ktoré funguje aj ako nabíjačka. Znova bezdrôtová, samozrejme. Vzadu má USB kábel, takže použiť sa dá napríklad nabíjačka zo smartfónu alebo hoci aj powerbanka.

Strojček pôsobí elegantným dojmom. Je z nešmykľavého matného plastu v tvare zaobleného hranola s dĺžkou okolo 20 centimetrov a hrúbkou tri centimetre. Spodnú hranu tvorí priehľadná obruč, v ktorej je schovaná notifikačná LED dióda. Na tele sú len dve tlačidlá pre vypnutie a zmenu intenzity vibrácie. Žiaden displej sa nekoná, čo mi ani trochu neprekáža.

Naopak, omnoho praktickejšie mi prídu

