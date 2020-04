Pozrite sa, ako sa podľa vedcov môže šíriť vírus pri športovaní

10.04.2020, 16:01 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Celá prebiehajúca celoštátna karanténa je postavená na jednoduchom princípe. Čím menej sa stretnete s ľuďmi, tým nižšia šanca ich alebo seba nakaziť. Ak už je potrebné niekam ísť, nutnosťou je rúško. Podľa počítačovej simulácie belgických a holandských vedcov je nutné rozlišovať ako rýchlo sa človek pohybuje. Odstup do dvoch metrov pri športe zďaleka nestačí.

Koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou v miniatúrnych častiach, ktoré nakazený človek okolo seba šíri hlavne pri kašlaní či kýchaní. Tieto kvapôčky sa potom cez sliznicu úst alebo nosa dostanú do tela nového šíriteľa. Preto je potrebné nosiť rúško. Nie iba pre pozitívne testovaných na toto ochorenie. Ale všetkých, pretože Covid-19 môže šíriť aj človek bez symptómov.

Štandardne pri kýchnutí letia mikročastice do okolia rýchlosťou 35 metrov za sekundu. Podľa veľkosti a teda hmotnosti kvapôčok sa tie menšie a ľahšie rozvíria v neviditeľnom oblaku okolo kýchajúceho. Tie najväčšie však dokážu vystreliť až do vzdialenosti dvoch metrov. Preto zlaté pravidlo hovorí, že spoločenský odstup by mal byť práve 150 až 200 centimetrov.

To všetko platí len ak sa nehýbete. Respektíve v bezvetrí interiérov obchodov, kostolov, kancelárií či električiek. Vo veternom prostredí sa toto pravidlo mení. A podľa poslednej počítačovej simulácie sa výrazne mení počas behania či bicyklovania.

Zdroj: TASR

Šport je jednoznačne

