Spolupracovali aj s prezidentským palácom. Teraz idú do konkurzu

15.01.2020, 10:26 | raj | © 2020 News and Media Holding

Technologická firma Marsann IT, pôvodne certifikovaný partner, dnes už len jeden z predajcov Lenovo na Slovensku, mieri do konkurzu. Firmu dobehli dlhy voči Tatra banke.

Zdroj: Marsann IT

Marsann IT založili pred dvanástimi rokmi a okrem slovenského trhu sa mu podarilo expandovať aj na český. V roku 2010 otvorili najväčší showroom Lenovo v strednej Európe a o šesť rokov neskôr už podnik patril medzi stredne veľké firmy. Posledným úspechom, ktorý na stránke uvádzajú, je rozšírenie portfólia o značku Huawei.

V polovici minulého roka prišli prvé správy o problémoch aj od firmy. „Vplyvom meniaceho sa trhu, dopytu našich zákazníkov, ako aj prevádzkovania obchodu so špecializáciou na jednu značku, je racionálnym, aj keď nie ľahkým rozhodnutím zmena nášho smerovania a stratégie spoločnosti. Prvým krokom zmien je zatvorenie showroomu v Banskej Bystrici,“ napísali v blogu. Informáciu o krachu spoločnosti priniesol portál hnonline.

Firma má poskytovať komplexné dodávky hardvéru, autorizovaný servis a IT služby pre globálne firmy, malých a stredných podnikateľov a koncových používateľov. Okrem Lenova spolupracovali s televíziou TA3, ktorej firma v minulosti zabezpečila modernizáciu technickej infraštruktúry.

Podľa účtovnej závierky vstúpila Tatra banka do biznisu s Marsann IT až v roku 2019. Dovtedy čerpali úvery od VÚB banky. Výška sumy, za ktorú poslala Tatra banka spoločnosť do konkurzu, nie je známa.

IT firma je tiež partnerom verejného sektora. V roku 2018 dodala služby viac ako 40 štátnym inštitúciám, vrátane Prezidentského paláca. Práve v posledných mesiacoch sa však podľa Hospodárskych novín začali na firmu zákazníci sťažovať. Prekážal im najmä neprofesionálny prístup a dlhá čakacia doba.

Konateľmi slovenskej a českej pobočky sú Ján Baliak a Vladimír Vasiliev. J. Baliak šéfuje aj technologickým firmám Meditechnology a Silvesco.