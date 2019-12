Jedi Fallen Order – výborný predkrm pred Epizódou IX v štýle Tomb Raidera

15.12.2019, 08:00 | Michal Korec

Star Wars je jedna z mála značiek, ktorá púta už tri generácie záujemcov, ale za posledné roky zažíva zaujímavý paradox. Hoci má na ňu Electronic Arts 10-ročné exkluzívne právo, nevychádza z univerza také množstvo hier ako v minulosti. Sčasti za to môžu vyššie náklady na vývoj hier či snaha trafiť sa do vkusu hráčov – a zároveň aj snaha prepájať štarty nových hier práve s hlavnými filmami série.

Star Wars na x spôsobov

Pred 20 rokmi sa vo svete Star Wars vyvíjali neuveriteľné hry rozmanitým spôsobom. Hry tvoril priamo LucasArts a prišla strieľačka s animáciami (Rebel Assault), vesmírny simulátor (X-Wing), 3D akciu a la DOOM (Dark Forces) či letecká akcia (Rogue Squadron). Licencia pôvodnej trilógie bola využívaná naplno a hráči si mohli vyberať z viacerých hier ročne.

Neprehliadnite Retro funguje: Age of Empires II Definitive je top stratégia roka

Stredoveký Age of Empires II je aj po 20 rokoch špičkový titul na stovky hodín.

Retro funguje: Age of Empires II Definitive je top stratégia roka Prečo je Call of Duty 2019 najlepšou akčnou hrou roka

Nový diel rozširuje top líniu Modern Warfare cez globálny konflikt i morálne

V roku 1999 vyšla Epizóda I a tvorcovia pripravili dve hry: Star Wars Racer bol pretekárskou hrou s futuristickými vznášadlami. Phantom Menace sprievodnou hrou k filmu s dejom. Sprievodné hry nechýbali ani k druhému a tretiemu filmu.

Zdroj: Electronic Arts

Ak sa opýtate pamätníkov, ktoré hry zo sveta Star Wars si pamätajú najviac, časť spomenie klasiku 90. rokov ako Dark Forces a Tie Fighter. Milovníci RPG určia dva diely Knights of the Old Republic – nie sú ani prepojené s filmami a existujú v rovnakom univerze. A stratégovia si spomenú na Galactic Battlegrounds, čo je prezlečené Age of Empires v sci-fi kabáte, lebo za titulom stojí rovnaké štúdio.

A potom sú tu dva a dva diely Star Wars: Battlefront. Prvé duo vyšlo v rokoch 2004-5, keď vrcholila Lucasova novšia trilógia a sú to kvalitné akčné hry, ktoré si mnohí obľúbili vďaka multiplayeru. To dva diely Battlefront v rokoch 2015 a 2017 si už vyslúžili viac kritiky – prvý nemal ani príbeh, druhý bojoval s obsahom i mikrotransakciami. Ale aspoň priniesol parádnu Full HD grafiku.

Samostatnou kapitolou je aj Star Wars: The Old Republic, osem rokov živený multiplayerový titul v štýle World of Warcraft. A vo svete Star Wars nájdeme ešte aj celý zástup zrušených hier, ktorých je škoda a existujú z nich koncepty či nehrateľné ukážky.

Prečo je ťažké vytvoriť Star Wars hru?

Dôvodov je viacero. Niektorí hráči sa chcú stotožniť so známymi reáliami a filmovými hrdinami. Iní si radi vypočujú samostatný príbeh – lenže pri ňom môžu puritáni namietať, že scenáristi začínajú príliš veľa experimentovať a s tým sa nevedia stotožniť. Toto je večný problém – filmy zachytávajú cca 40 rokov diania, ale hry sú ambiciózne a neraz chcú rozprávať príbehy v inom čase.

Zdroj: Electronic Arts

Aj otázka hrdinu je otvorená. Nie každý chce hrať iba za Lukea Skywalkera i Dartha Vadera, hoci keď vyjdú nové tituly, prvá otázka znie: sú tam tieto ikonické postavy? Ťažko sa dá trafiť aj žáner: niekto chce čistú akciu, iný viac príbehu, ďalší zase taktizovať. Je náročné vystihnúť aktuálnu náladu hráčov. Azda preto mali tituly v minulých dekádach lepšie hodnotenia i priazeň: vychádzalo ich dosť veľa paralelne naraz, ak sa hráčovi nepáčili preteky, mohol si dopriať v tom istom roku akciu i stratégiu.

Ale čím menej Star Wars hier, tým vyššie nároky. EA vydalo za štyri roky iba tri hry a je zrejmé, že sa snaží hrať na istotu. Neexperimentovať, ale vystihnúť očakávania hráčov a dosiahnuť obrovský predaj, lebo hry sú nesmierne drahé. Keď si fanúšikovia roky pýtali Star Wars s príbehom, úpenlivo uvažovali ako ju priniesť, dokonca jednu pred pár rokmi zrušili. Ale druhý pokus je úspešný a štartoval pred pár týždňami.

Zdroj: Electronic Arts

Ako sa hrá Star Wars Jedi: Fallen Order?

Už za prvú hodinu si vyskúšate viaceré herné štýly. Rýchlo spoznáte hrdinu menom Cal Keltis – živí sa zbieraním kovového odpadu a pracuje s kamošom na skládke na planéte Bracca. Prvých 15 minút sa učíte ako sa hýbať s postavou, šplhať na nedostupné rímsy, skákať cez prekážky či orientovať sa v priestore.

Je to vynikajúci štart bez nutnosti boja, ovládanie vám prejde do krvi a spoznávate level, ktorý je pomerne priestorovo náročný. Úroveň ide často do výšky, držíte si však prehľad čo sa deje. Kamoš vás neraz opustí, putujete na vlastnú päsť a vlastnou intuíciou riešite ľahké puzzle: kam skočiť, čo je aktívny prvok, kde sa dá prejsť. Je to ľahký, zábavný štýl Uncharted miešaný s Tomb Raider.

Neskôr sa zomelú viaceré udalosti, Cal tasí svetelný meč a používa Silu, čo je nečakaný krok, aspoň sa dostanete k bojovým pasážam. Šermovanie s mečom je spočiatku ľahké, ale nepriatelia sú čoraz ťažší. Hra vás naučí, že môžete odrážať laserové strely na nich, ako sa brániť alebo bojovať proti skupine.

Po prvej planéte Bracca vás zachráni partia neznámych bytostí a začína hviezdna odysea Cala s novou skupinou. Jeho úlohou je pokúsiť sa obnoviť rad Jedi, ktorý boli vyhladený pred piatimi rokmi. Nová hra sa tak odohráva medzi Epizódou III a Epizódou IV (teda Luke má asi päť rokov a žije na Tatooine).

Zdroj: Electronic Arts

Postupne sa tak dostanete na viaceré planéty, budete hľadať potenciálnych študentov Jedi a Impérium so stúpencami Dartha Vadera vám bude neustále v pätách. Hra má zaujímavých protivníkov (Second a Ninth Sister), aj pomocníkov: Cere Junda je výborná mentorka, pilot Greez odľahčuje atmosféru.

A podobne ako v nejednom filme, aj Cal si nájde parťáka v podobe droida BD-1. Drobec vám pomáha vyvolať mapu planéty, občas vás uzdraví, môžete ho využiť pri jazde na lane. Tým, že putujete sami, je často jediným spoločníkom v nehostinnom prostredí, kde skôr objavíte nebezpečnú faunu, ktorá vám ide po krku. Nádherné animácie prvého kontaktu či ďalšieho putovania sú výborným dôkazom ako si autori naštudovali atribúty série. Nehovoriac o prepojení droida na celkovú dejové schému.

Zdroj: Electronic Arts

Pocit objavovania nových planét je silný. Prídete na každú z nich a čaká vás istá úloha. Na prvej sa potrebujete dostať do chrámu Jedi, no už samotná cesta nie je jednoduchá. Natrafíte na ďalšie stavby, zatarasené cesty, príbytok záhadného majiteľa. Niekedy si Silou pomáhate a zastavíte vrtule, sekáte svetelným mečom prekážky či objavujete skryté stopy. Niektoré odhaľujú svet, ktorý objavujete, iné zapadnú do širšieho kontextu. Pocit z objavovanie ako v adventúre či riešenie hádaniek nechýba.

No možno budete prekvapením prístupom k akcii. Je ťažká a pokiaľ si nezvolíte najnižšiu obtiažnosť Story Mode, zapotíte sa už pri prvom menšom bossovi či vzácnom nepriateľovi. A funguje tak, že ak vás zrazí na kolená a zomriete, musíte sa k nemu vrátiť a aspoň raz ho zasiahnuť, aby sa skúsenosti opäť pripočítali. Ak nie, sú nadobro stratené.

Pri boji si uvedomíte, že sa vaša postava síce zlepšuje, ale protivníci sú vždy o krok vpred, takže musíte dobre uvažovať ako blokovať ich údery, skúsiť svoje výpady alebo sa im čo najlepšie postaviť. Nemôžete sa ani neustále liečiť, občas treba zaťať zuby a boje aj opakovať. Našťastie, obtiažnosť sa dá ľubovoľne meniť a nie je hanba hrať na najnižšej.

Zdroj: Electronic Arts

Mnohí očakávajú, že Cal postupne získa viac skúsenosti a bude do konca hry oveľa silnejší. To platí čiastočne – skutočne získate nové možnosti, ale aj po 20-25 hodinách zistíte, že boss na danej planéte má navrch. Ale putovať sa určite oplatí, zhruba po tretine hry sa dej výrazne rozbehne a scenár vás určite bude lákať, aby ste dohrali Jedi Fallen Order až do konca.

Autor je spolupracovník TRENDU.