Štátnu IT zákazku za 400 miliónov zvládli nadšenci za víkend. A zadarmo

27.01.2020

Znie to ako námet na idealistický film s dobrým koncom. V Českej republike sa skupina IT nadšencov zišla a za 48 hodín vytvorila systém na online nákup elektronických diaľničných známok, navyše úplne zadarmo. Ten istý systém, za ktorý sa podľa výsledku čudného tendra štát chystal zaplatiť stovky miliónov korún. Nebola to len provokácia alebo párty informatikov, výsledný projekt naozaj funguje. Až tak dobre, že štát uvažuje o jeho nasadení do infraštruktúry.