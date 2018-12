Stiahol som si dáta, ktoré o mne držia Google a Facebook. Vedia naozaj všetko

21.12.2018, 18:15 | Jozef Tvardzík | © 2018 News and Media Holding

Facebook má za sebou kruté obdobie. Škandály s firmou Cambridge Analytica či predávanie dát tretím firmám ako Apple, Netflix či Spotify bez vedomia používateľov otvorili ľuďom oči vzhľadom na to, ako intenzívne sa v digitálnom svete pracuje s ich súkromím. Je pritom zvláštne, že sa v tejto súvislosti vôbec nehovorí o spoločnosti Google, ktorá toho o nás vie zrejme oveľa viac. Požiadal som Facebook i Google, aby mi poslali informácie, ktoré o mne držia.

„Google je v mnohých ohľadoch omnoho väčšou hrozbou - kvôli objemu informácií, ktoré zhromažďuje, kvôli rozsahu toho, čo je schopný sledovať, aj kvôli času, ktorý ľudia strávia na jeho stránkach alebo s jeho aplikáciami,“ napísal pred pár mesiacmi denník Wall Street Journal.

Viac než miliarda ľudí má na Googli svoj účet, cez ktorý firma zbiera informácie o tom, čo kto vyhľadáva a čo na internete robí, aké aplikácie si inštaluje alebo kde sa pohybuje. Smartfóny s Androidom (operačný systém patriaci Google) automaticky archivujú pohyb a málokto túto vymoženosť vypína - mapu s históriou pohybu tak má k dispozícii nielen Google, ale každý, kto pozná heslo k vášmu Google účtu.

Každý, kto sa pohybuje na internete, by mal poznať zopár základných webových odkazov. Nejde o ukryté tajomstvá. V tomto prípade je Google transparentný. Ide skôr o nenápadné nastavenia účtu, z ktorých sa môžete dozvedieť zaujímavé detaily, ktoré o vás Google skladuje.

Okrem toho je možné Facebook aj Google požiadať o celý výpis informácií, ktoré o vás zhromažďuje vo svojich vnútornostiach. Facebook mi poslal balík dát v priebehu 20 minút, Googlu to trvalo asi štyri hodiny. Ani sa nečudujem – poslal mi deväť súborov a každý z nich mal objem 2 GB.

Informácie, ktoré mi poslal Google

Kde si bol takto pred rokom? Ja to viem

Google o vás vie napríklad to, kde sa pohybujete. Poviete si, veď v poriadku, no a čo. Lenže Google vašu polohu vie tak dokonale, že si stačí kliknúť na konkrétny dátum vo vašom živote a prezradí vám naozaj všetko. Dokonca vám opíše aj to, akými dopravnými prostriedkami ste sa pohybovali. Len si vyskúšajte tento link.

Nepamätáte si, čo ste napríklad robili 1. septembra? No, ja viem. Podľa Google histórie som odchádzal z parkoviska spred môjho bytu o 6:44, zašiel som do Petržalky a pokračoval som po D1 smerom do Bojníc. Medzitým som sa zastavil na benzínovej pumpe Slovnaft (áno, aj to vie), kde som strávil čas od 10:22 do 10:48. V Bojniciach som bol o 12:59. Google mi ponúkal na časovej osi aj fotografie, ktoré som cez prestávky urobil, a kam som sa po príjazde do Bojníc vybral peši.

Google mi ponúkol všetky miesta v prehľadnej mape, kde som sa nachádzal v priebehu posledných 12 mesiacov – v každom z červených bodov som bol. Celkovo šlo o 173 lokalít plus počet dní v roku, keď som sa tam vyskytoval.

Na prvom mieste

