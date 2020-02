Stonásobný zoom a 8K videá v mobile. Predstavili smartfón Galaxy S20

Väčšina používateľov si od smartfónu želá, aby dobre fotil, mal dobrú výdrž batérie a prípadne aj štýlovo vyzeral. No a, samozrejme, mal by byť cenovo dostupný. V poslednom bode Samsung s novou rodinou mobilov Galaxy S20 veľmi nenadche, lebo cenovky zďaleko nie sú ľudové, no zvyšné požiadavky sa výrobca smartfónov snažil splniť. A pridáva k nim ešte aj pár unikátností.