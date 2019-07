Storm Area 51 a FaceApp: Internet pobláznili ďalšie virálne kampane

17.07.2019, 17:24 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Ak ste sa posledné dni aspoň občas dostali na sociálne siete, určite ste zachytili dve stále sa opakujúce sa bizarnosti. Prvou sú správy o tom, že stovky tisíc ľudí sa idú po lete spojiť a nabehnúť na základňu Area 51 v Nevade. Druhou zas fotografie bežných používateľov aj celebrít s omnoho mladšou alebo staršou tvárou.

So starnutím opatrne

FaceApp od ruského vývojárskeho štúdia nie je novinkou. V skutočnosti je pre iOS aj Android dostupná už viac ako dva roky. Aj vtedy vyvolala malý rozruch, lebo vedel pridávať nevšedné filtre na fotografie portrétov a ešte to robil o kúsok lepšie než konkurenti. Pár sekúnd výpočtov na serveroch a aplikácia vytvorila dôchodcu aj z portrétu 30-ročného používateľa.

Teraz sa ako virál šíri znova. Na jednej strane kvôli tomu, že tvorcovia aplikáciu vylepšili a vytváranie iného veku alebo pohlavia odfotografovaného človeka je ešte presnejšie a uveriteľnejšie. Ale aj preto, že niekto niekde vytvoril takzvaný AgeChallenge alebo tiež FaceAppChellenge a ľudia v húfoch zverejňujú svoje či cudzie portréty transformované v spomínanej aplikácii. Nedá sa uprieť, že niektoré výsledky sú ozaj úchvatné.

Lenže ak ide o tvár, treba zbystriť pozornosť. Zásah do osobných údajov je stále citlivá téma. Začali sa totiž objavovať znepokojené hlasy, ktoré tvrdia, že zatiaľ čo sa nadchýname nad bizarnými aj zábavnými zábermi, aplikácia si na pozadí žije vlastný život. Grafické prostredie sa totiž tvári, že po prvom spustení skenuje celú galériu v mobile a posiela na server FaceApp.

Podľa viacerých bezpečnostných odborníkov ide o nesprávnu interpretáciu funkcií apky. Možno niekoho vystrašilo, že ide o ruských vývojárov. Ukázalo sa však, že FaceApp prenáša len šifrované dáta a nie fotografie. Prenáša vždy len jedinú fotografiu a aj to takú, na ktorú kliknete. Ide o funkciu iOS 11.

Takto vie zostrarnúť Harry Potter

Na druhú stranu podmienky používania aplikácie sú trochu vágne a nespomínajú viacero dôležitých údajov ako napríklad ako dlho ostane fotografia na serveroch vývojárov. Navyše prijatím týchto podmienok súhlasíte s tým, že fotografia sa môže použiť prakticky podľa ľubovôle tvorcov. Bezplatne, aj na komerčné účely.

Slobodu pre mimozemšťanov

Druhý virál je ešte bizarnejší a zábavnejší. Na Facebooku vznikla udalosť naplánovaná na 20. septembra tohto roku, nechýba aj časový horizont od 3 do 6 hodiny pacifického času. V čase písania tohto textu potvrdilo účasť 1,5 milióna ľudí, ďalších 1,1 milióna majú o udalosť záujem. Minulý týždeň ich bola len tretina. Cieľom je vytvoriť dostatočne veľký dav na to, aby sa nedal zastaviť a takto sa dostať do vojenskej základni známej pod názvom Area 51 v Nevade.

Celebrity a Strorm Area 51Zdroj: Androidauthority

Táto oblasť je už roky jedným z najslávnejších miest konšpiračných teórií založených na mnohých pozorovaniach neidentifikovateľných lietajúcich objektov v okolí. Má tak ísť o miesto, kde armáda testuje technológie pochádzajúce z iných svetov. Obľúbená je aj teória, že základňa funguje aj ako akési väzenie pre mimozemšťanov.

Do povedomia túto nevšednosť dostali aj viaceré celebrity, ktoré na sociálnych sieťach súhlasili, že sa ťaženiu proti Oblasti 51 zúčastnia tiež.

Podporu bizernému hnutiu mal vyjadriť aj Elon MuskZdroj: Cnet

Zašlo to tak ďaleko, že Americké armádne letectvo sa muselo oficiálne vyjadriť, hoci zatiaľ stručne. „US Air Force je vždy pripravené chrániť Spojené štáty a ich majetok,“ povedala pre Washington Post hovorkyňa Armádneho letectva Laura McAndrews.

Zatiaľ sa zdá, že je to len kanadský žartík a oficiálna webová stránka udalosti neposkytuje žiadne bližšie informácie. Kúpiť tričká s motívom sivých mužíkov tam už však môžete.

Takéto hnutie však má dostatočnú silu využiť medializáciu aj na dobročinnosť. Dôkazom toho sú viaceré virálne výzvy. Jednou z najznámejších bola napríklad takzvaný Ice Bucket Challenge z roku 2014. Na sociálnych sieťach ľudia zverejňovali videá ako na seba lejú vedro ľadovej vody a vyzývali priateľov urobiť to isté alebo prispieť na výskum amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS). Výrazne sa zvýšilo povedomie o tejto chorobe a nakoniec sa vyzbieralo viac ako 94 milióna dolárov.