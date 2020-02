Sú slovenskí operátori najdrahší? Porovnali sme paušály okolitých krajín

25.02.2020, 15:30 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

Podľa analýzy Európskej komisie (EK) je Slovensko na chvoste rebríčka čo sa týka výhodnosti cien mobilných služieb. Po malom rozhorčení vydal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb svoj vlastný prieskum. Mal použiť objektívnejšiu metriku a v nej už Slovensko vyšlo ako jedno z najlacnejších. Tému rozprúdila iniciatíva Chcem si vybrať, ktorá žiada zmeny podmienok aukcie na 5G frekvencie. Bolo to slovo proti slovu, tak sme si radšej porovnali paušály v okolitých krajinách s tými slovenskými.

Konflikt vznikol, keď asociácia Chcem si vybrať, ktorú zastrešuje Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu medializovala prieskum Európskej komisie. Podľa nej má Slovensko najdrahšie mobilné služby v Európskej únii s Maďarskom, Portugalskom, Cyprom, Gréckom a Českom. Za minúty a dáta platia vraj Slováci takmer dvojnásobok oproti priemeru EÚ.

Podľa Chcem si vybrať je príčinou nedostatok virtuálnych operátorov. Kým v ČR ich má byť okolo 70, na Slovensku sú len traja. Možno dokonca žiaden, pretože Juro a FunFón by mali spadať do kategórie Mobile Brands, teda vedľajšie značky mobilného operátora (Juro spadá pod Telekom, FunFón pod Orange) a Tesco Mobile do kategórie Branded Reseller, teda značkový predajca.

Vojna o 5G sa začína

Iniciatíva tvrdí, že viac virtuálnych operátorov znamená viac konkurentov na trhu a nižšie koncové ceny pre zákazníkov. V niektorých európskych štátoch by podľa prieskumu EK táto kauzalita mohla fungovať, inde nie. Lenže v Česku má byť spolu viac ako 70 operátorov a ceny sú napriek tomu porovnateľné s našimi.

Zástupcovia iniciatívy si to vysvetľujú tým, že tamojší regulátor pri aukcii na 4G frekvencie nariadil veľkým operátorom zdieľať sieť s virtuálnymi operátormi. Lenže ceny už nenastavil, a tak virtuálni operátori musia operovať s primalou maržou a k cenovým vojnám nedochádza.

Iniciatíva žiada slovenského regulátora, aby do podmienok účasti na aukcii pre 5G frekvencie pridal podmienku, že operátori zverejnia veľkoobchodné ceny. Inak povedané, aby sa na trh mohli dostať aj iní záujemcovia, ktorí fyzickú 5G sieť nebudovali a po dohode „nakúpia minúty a dáta“, ktoré potom už po vlastnej marketingovej koľaji budú ďalej predávať. Ako príklad uvádzajú predaj plynu či služieb pevných telefónnych liniek.

Kameňom úrazu je cena. „Podľa nášho návrhu

