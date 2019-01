Topánky Nike Adapt BB s motorčekom na uťahovanie šnúrok idú do predaja

16.01.2019, 17:10 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Prvá zmienka o nejakom druhu uťahovania obuvi je stará takmer 5 000 rokov, tvrdí Nike. Výrobca športového oblečenia a obuvi to teraz posunul na inú úroveň. O pár týždňov sa do obchodov dostanú ich topánky, ktoré nemajú šnúrky. Na chodidlo sa pritiahnu tou správnou intenzitou automaticky, pomocou senzorov, laniek a motorčeka. Nike Adapt BB si pritom zachovali dizajn bežných tenisiek.

Isto si mnohí spomenú na prvé samouťahovacie topánky. Vymysleli si ich Universal Pictures a Robert Zemeckis, ktorí ich dali na nohy Michaelovi J. Foxovi v populárnom sci-fi filme Návrat do budúcnosti 2 z roku 1989. Dej filmu sa odohrával aj v roku 2015. Vtedy dostal hlavný hrdina smart oblečenie, aby zapadol medzi vtedajších tínedžerov. Okrem iného aj tenisky, ktoré mali samouťahovacie šnúrky, respektíve pásky. Na dizajne filmovej rekvizity spolupracovali aj zástupcovia Nike.

Predstavenie Nike Adapt BBZdroj: Nike

Vo filme šlo len o trik, ale v roku 2016 Nike vytvoril prvý prototyp s dizajnom tých filmových, ktorý skutočne fungoval pomocou vstavaného motorčeka. Bola to len extravagantná ukážka možností. O pár mesiacov ale túto technológiu implementovali do bežne vyzerajúcej obuvi. Nike HyperAdapt 1.0 sa dostali aj do predaja, ale žiaden predajný úspech sa nekonal. Kvôli stále nevyladenej technológii, limitovanému počtu vyrobených kusov a aj cene 720 dolárov to bol skôr zberateľský kúsok.

Nike Adapt BB mechanizmusZdroj: Nike

Napraviť to má Nike Adapt BB s technológiou FitAdapt. Prvý model s označením BB je určený pre basketbal. Prísť majú aj ďalšie modely určené pre iné aktivity, s iným dizajnom a farbami. FitAdapt bude rovnaký. O čo ide?

