Desať rozšírení pre Chrome, ktoré nám už roky uľahčujú prácu

18.02.2020, 16:26 | Marián Biel | © 2020 News and Media Holding

S výnimkou grafikov či architektov, možno aj zamestnancov niektorých štátnych inštitúcií, každý, kto v práci alebo doma používa počítač, má veľmi pravdepodobne najčastejšie pustený internetový prehliadač. Štatisticky to bude konkrétne prehliadač Chrome od Googlu, ktorý má s veľkým náskokom najväčší, približne 63-percentný trhový podiel. S pár drobnosťami môže byť jeho používanie efektívnejšie a pohodlnejšie.

Vybrali sme desať rozšírení alebo takzvaných pluginov, teda drobných programov, ktoré sa inštalujú do prehliadača a pridávajú nové funkcie. Prípadne niečo zjednodušujú, urýchľujú alebo dávajú často používané veci na dosah jedného kliknutia. Prakticky všetky tieto pluginy používame aj pri redakčnej činnosti už roky. Určite nám ušetrili hodiny a možno aj dni času.

Všetky pluginy sú z oficiálneho a zabezpečeného internetového obchodu Chrome. Ich nainštalovanie trvá pár sekúnd a zaberie pár megabajtov. Niektoré si ale vedia odhryznúť trochu väčší kus z výkonu procesora a operačnej pamäte. Ak máte starší notebook s menej ako 4 GB RAM, používanie mnohých súčasne sa môže trochu prejaviť na plynulosti prehliadača.

Aj keď sú v tomto výbere rozšírenia, ktoré by sa mali hodiť univerzálne všetkým používateľom, prvé dva sú pre tých, ktorí využívajú služby Googlu ako Gmail a Kalendár.

Checker Plus pre Gmail od vývojára Jasona Savarda má už viac ako milión používateľov a pomáha so správou menovaného e-mailového klienta – nech práve robíte v prehliadači čokoľvek. Po nainštalovaní si plugin vyžiada prihlásenie do gmailového konta.

Pokojne ich môže byť aj viacero. Potom sa v pravom hornom rohu napravo od riadka adresy, začne zobrazovať ikona červenej poštovej obálky. Podľa nastavení vie v malom obdĺžniku zároveň zobrazovať aj počet neprečítaných správ. Mimochodom, podporuje aj slovenčinu.

Po kliknutí sa otvorí malé okno s náhľadmi e-mailov, ktoré tam môžete čítať a rovno aj jednoduchým textom odpovedať. Okrem toho sa dá každá správa samostatne alebo skupinovo označiť za prečítanú, prípadne ako spam alebo sa dá vyhodiť. Všetko bez nutnosti otvárať novú záložku s webovou adresou služby Gmail.

Ak je to potrebné, je tam na to drobná ikona. Súčasťou pluginu je aj vyhľadávanie alebo kompozícia novej správy. Síce bez doplnkových funkcií Gmailu, ale na praktický a rýchly prehľad o správach je Checker Plus na nezaplatenie. Pritom je úplne zadarmo. Vývojára sa dá dobrovoľne finančne podporiť.

Veľmi podobne funguje ďalší plugin od Jasona Savarda, tento určený pre používateľov Google kalendára. Znova rovnaký postup s prihlásením a modrou ikonou vpravo. V malom obdĺžniku zobrazuje čas najbližšej uloženej udalosti. Stále máte prehľad o najakútnejšej agende. Nechýbajú upozornenia vo forme pop-up okien.

Po kliknutí na ikonu kalendára sa zobrazí malé okno. Podľa nastavení je na výber mesačný alebo týždenný prehľad, prípadne denná agenda. Všetky udalosti sú farebne alebo inak graficky odlíšené s množstvom doplnkových nastavení. Najlepšie je zapisovanie si novej udalosti.

Žiadne otváranie novej záložky, stačí kliknúť na ikonu, vybrať si deň a následne v pop-up okne vybrať čas, pridať opis, prípadne miesto. Vybrať sa dá tiež čas a počet upozornenia na udalosť, do ktorého Google účtu udalosť patrí a podobne. Toto rozšírenie podporuje aj češtinu.

Google Translate, teda Google prekladač, pozná snáď každý. Ide o jeden z najlepších nástrojov na preklad medzi tuctami svetových jazykov. Existuje aj vo forme rozšírenia pre Chrome, takže vie priamo s prehliadačom spolupracovať.

Tou najzakladanejšou funkciou je jednoduché kliknutie na ikonu pri adresnom riadku a napísanie slova, ktoré má byť preložené do slovenčiny. Súčasťou malého pop-up okna je aj rolovacia ponuka všetkých dostupných jazykov, takže je nutné manuálne zadať či idete preložiť slovo z angličtiny alebo portugalčiny. Ak je potrebný komplexnejší preklad, stačí kliknúť na odkaz „Otvoriť v prekladači Google“.

Ukážka Google prekladača na francúzskej stránke

Druhou a veľmi praktickou funkciou je odkaz „Preložiť túto stránku“. Prekladač automaticky rozozná cudzí jazyk a celú webovú stránku preloží do slovenčiny so zachovaním zalomenia. Prekladá štandardné webové stránky, ale aj ponuky v obchode Amazon a iné.

Zvláda rozoznať zhruba 9 z 10 stránok a prekladanie je pri najviac používaných jazykoch pomerne presné. Pri preloženej stránke je navrchu ikona s možnosťou vrátiť sa k originálnemu textu.

Do tretice je možnosť kontextového prekladania. Inak povedané kdekoľvek na v prehliadači Chrome stačí ťahaním kurzora vybrať text či odstavec a potom buď kliknúť na ikonu pri adresnom riadku, alebo čo je pohodlnejšie, na malú ikonu Prekladača, ktorá sa zobrazí na konci vybraného textu.

Prípadne je ešte možnosť pravým klikom ísť do ponuky a vybrať Prekladač Google. Preložený text sa zobrazí v malom pop-up okne aj s ikonou výslovnosti.

Ešte jedno rozšírenie priamo od Googlu, ktoré je dostupné už niekoľko rokov, ale stále o ňom viacerí nevedia. Ani nie konkrétne o plugine, ale funkcii vyhľadávania nie pomocou textu, ale obrázku. Takto sa dá v priebehu sekúnd zistiť, kde pravdepodobne bola daná fotografia nasnímaná, prípadne čo sa na nej môže nachádzať.

Hľadať v obrázkoch je jednoduché

Jednoducho môžete jedným kliknutím napríklad zistiť, že pochybný profil na sociálnej sieti nepoužíva ako profilovú fotografiu vlastnú podobizeň, alebo si ju požičal z internetu alebo nejakej fotobanky. Jednoducho stačí pravým klikom na akýkoľvek obrázok vybrať z ponuky „Search Google with this image“.

Výsledky, ktoré zobrazí umelá inteligencia (pracujúca so strojovým učením zobrazí) často prekvapia. Ak nenájdu presný pôvod obrázku, ponúknu aj kontext.

Tento doplnok bude vhodný skôr pre aktívnych používateľov prehliadača Chrome, ktorí denne pracujú s tuctami záložiek, porovnávajú stránky, ukladajú... Toto rozšírenie pridáva každej myši nadštandardnú funkciu. Jednoduchými gestami dovoľuje ovládať mnohé funkcie prehliadača.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť