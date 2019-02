Španielski taxikári kvôli Uberu blokujú cesty, niektoré vozidlá odstraňoval žeriav

04.02.2019, 19:33 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Protesty taxikárov proti službám na prepravu ľudí založených na filozofii zdieľanej ekonomiky ako Uber, Taxify a ďalšie sú posledné mesiace takmer na bežnom poriadku. A nie iba na Slovensku, najnovšie sa Uber musel stiahnuť z Barcelony. A nie vo veľmi vhodný čas.

Súboj medzi štandardnými taxislužbami a Uberom a jeho klonmi začína pripomínať nekonečný príbeh. V mestách celého sveta mu dovoľujú podnikať, následne ho zakazujú a diskusiu o tom, či je ich podnikanie legálne alebo nie, sa nepodarilo uzavrieť.

Jedna strana argumentuje: pozrite sa na čísla. Kliknúť na aplikáciu a objednať si jedného z okolo 3 miliónov Uber vodičov sa dá vo viac ako 600 mestách 65 krajín sveta. Druhá strana zas namieta, že nedodržiavajú regulácie a krivia trh.

Presne takto to videli aj taxikári v Barcelone, ktorí po masívnych protestoch získali na svoju stranu katalánske štátne inštitúcie. Od začiatku februára tak platí nová legislatíva, ktorá zákazníkom prikazuje objednať si Uber minimálne s 15-minútovým predstihom.

Uber to nepovažuje za reálne, a tak sa rozhodol v Barcelone skončiť. Rovnako aj obdobná služba Cabify, ktorá má v meste až milión registrovaných používateľov a 98,5 percenta objednávok uskutočňuje za menej ako 15 minút. Táto zmena môže znamenať, že o prácu príde až 3-tisíc ľudí.

Madridskí taxikári protestujú proti UberuZdroj: TASR

Koniec Uberu a Cabify navyše prichádza len tri týždne pred veľtrhom mobilných technológií MWC, ktorý do Barcelony vlani prilákal 107-tisíc návštevníkov.

Búrlivé protesty v Madride

Podobný výsledok sa snažia dosiahnuť aj taxikári v Madride, ktorí štrajkujú už takmer dva týždne. Návštevníci tamojšieho obchodného veľtrhu alebo turisti boli odkázaní na metro alebo autobus, miesta pre taxíky boli prázdne.

Blokovali totiž dôležité dopravné tepny mesta, kde došlo aj k násilnostiam a konfliktom s políciou. Niektoré taxíky, ktoré slúžili ako zátarasa, museli odstraňovať žeriavom.

Zaujímavé je, že mesto Madrid to vidí presne opačne než katalánske úrady. „Nedáme sa zatiahnuť do vydierania. Ani v prvý deň a ani v desiaty deň,“ povedal Ángel Garrido, prezident regiónu Madrid. Podľa neho bolo rozhodnutie v Barcelone ako „návrat do stredoveku.“

Ďalší z protestov proti Uberu, tento v GréckuZdroj: TASR

Konflikt medzi taxikármi a službami ako Uber a Taxify sa rozhodlo slovenské Ministerstvo dopravy po dlhodobých diskusiách vyriešiť novelizáciou zákona od cestnej doprave, ktoré vstúpi do platnosti 1. apríla tohto roku. V skratke – voziť ľudí za odplatu už budú môcť len licencovaní taxikári, ale zároveň bude omnoho jednoduchšie sa nim stať. Podrobnejšie sa o zmenách, ktoré táto novelizácia prinesie dočítate v najbližších dňoch na TREND.sk.