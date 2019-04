Uber sa vracia do Bratislavy. Chce byť Amazonom dopravy

29.04.2019, 14:30 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Trvalo trinásť mesiacov, kým sa Uber vrátil na slovenský dopravný trh. A možno práve súdne rozhodnutie, ktoré mu na podnet združenia koncesovaných taxikárov pozastavilo činnosť, a následná nespokojnosť verejnosti boli dôvodom, že sa podarilo novelizovať zákon o cestnej doprave. Nová právna norma vstúpila do platnosti 1. apríla 2019. Okrem iného už pozná pojem digitálny dispečing. Čo umožnilo návrat Uberu na Slovensko.

Podľa novej legislatívy musí Uber na Slovensku podnikať na základe koncesie. Jej partnerskými vodičmi smú byť len právnické osoby alebo živnostníci s licenciou, ktorí musia mať na autách označenie Taxi a spĺňať aj ďalšie podmienky.

Stať sa taxikárom je však po novom celkovo jednoduchšie. Či už chcete jazdiť pre štandardné taxi služby alebo digitálne platformy ako Bolt (donedávna Taxify) a Uber. Hlavný boj o zákazníka a teraz už aj o šoférov sa začne práve medzi týmito dvoma firmami.

O tom, ako prebiehal návrat na slovenský trh a ako tu bude Uber ďalej fungovať, pre TREND porozprával Ash Kebriti, generálny manažér Uberu pre pre strednú a východnú Európu.

Vrátil sa Uber na Slovensko len vďaka novej legislatíve, alebo by ste sa snažili o návrat aj bez nej?

Za posledný rok sme významne menili spôsob, akým robíme biznis. Jedným z pilierov tohto nového prístupu je, že chceme robiť všetko naplno. Bez nových regulácií by naša služba nebola uznaná, a teda nemohli by sme poskytovať služby tak, ako by sme si predstavovali. Preto sme nadšení z novej legislatívy, ktorá už rozoznáva služby ako Uber.

Nebola by žiadna iná cesta? Napríklad alternatívna verzia služby?

Bez novej progresívnej legislatívy by aplikácia Uber nebola to pravé, takže sme radi, že prišla a môžeme podnikať na Slovensku rovnako ako v iných krajinách sveta.

Zmeny v zákone prišli už od pred necelým mesiacom. Prečo ste nespustili vašu službu už vtedy?

Chceli sme sa uistiť, že máme všetky potrebné licencie a ďalšie záležitosti, ktoré nová legislatíva vyžaduje. Chceli sme mať pred spustením všetko podčiarknuté a zrátané. Trvalo to trochu dlhšie, než sme čakali. Licenciu sme získali len nedávno, pozdržalo sa tak aj

