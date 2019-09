Unikli takmer kompletné informácie o Huawei Mate 30 Pro, hlavnom rivalovi iPhonu

17.09.2019, 21:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

iPhone 11 sa o pár dní začína predávať a prvé recenzie hovoria o úctyhodnom náraste výdrže batérie a vynikajúcich výsledkoch trojitého fotoaparátu. Presne deň pred začiatkom jeho predaja bude mať premiéru Huawei Mate 30 Pro, ktorý je jedným z najsilnejších rivalov iPhonu. Okrem iného má excelovať práve vo výdrži a fotografiách. Ale jeho budúcnosť je otázna.

Aby sme boli presnejší, Mate 30 Pro bude pre iPhone 11 Pro podobne silný konkurent ako v lete uvedený Samsung Galaxy Note 10 Plus a v októbri Google ukáže Pixel 4. Všetky tieto smartfóny sú okrem iného špičkou v mobilnom fotografovaní. Mate 30 Pro má podľa uniknutých informácii viacero zaujímavých parametrov.

Neprehliadnite Šéf slovenského Huawei: Terajšiu krízu považujem za dobrú lekciu

Nejde o naše smartfóny. Je to obchodná vojna medzi dvoma krajinami, ktorá onedlho...

Šéf slovenského Huawei: Terajšiu krízu považujem za dobrú lekciu Zákaz Huaweiu sa posúva o 90 dní. Čo to znamená pre používateľov?

Čínska firma bude môcť s tými americkými obchodovať ešte do konca novembra

Pripomíname, že uniknuté fotografie sú takmer isté, ale pri ostatných parametroch môže Huawei ešte nakoniec prekvapiť. Nebolo by to prvýkrát, kedy by vedome alebo nevedome zahmlieval.

Premiéru v Mníchove bude mať Mate 30 Pro, Mate 30 a pravdepodobne aj Mate 30 Lite. Najviac pozornosti láka prvý menovaný. Z uniknutých čerstvých fotografií, ktoré sú podľa všetkého z oficiálnych marketingových materiálov výrobcu, to vyzerá na mobil s originálnym dizajnom. Či to je pozitívne hodnotenie si už každý musí odpovedať sám.

Waterfall displej Mate 30 ProZdroj: androidauthority

Ako je vidieť, hlavnou zmenou má byť výmena modulu s fotoaparátmi na zadnej strane. Už nebude štvorcový a pripomínať sklokeramickú varnú dosku, ale kruhový. Na používanie mobilu ale bude mať vplyv skôr použitie takzvaného waterfall displeja. Má ešte tenšie rámiky ako predchodca, ale jeho zakrivenie po stranách je ozaj výrazné. Šírka horného výrezu pre prednú kameru a senzory asi ostane rovnaká.

Na Twitter unikol aj kompletný zoznam komponentov. Mate 30 Pro má mať 6,6 až 6,8-palcový Amoled displej s rozlíšením 2 400 x 1 176 bodov, teda menej než predchodca. Jedno je isté, že novinku bude poháňať nový procesor Kirin 990 so vstavaným 5G modemom, to už výrobca potvrdil na veľtrhu IFA v Berlíne. To znamená nárast výkonu aj výdrže batérie a lepšiu podporu strojového učenia alebo konečne nahrávanie aj 4K 60fps videa. Sekundovať mu má až 8 alebo 12 GB operačnej pamäte.

Uniknutý záber Mate 30 ProZdroj: Engadget

Potom tu je pár prekvapení. Na zadnej strane má byť primárna 40 Mpix kamera s nadštandardne veľkým snímačom, clonou f/1.6 a optickou stabilizáciou, 40 Mpix ultra širokouhlá kamera s funkciou audio zoomu a tretia 8 Mpix kamera s trojnásobným optickým zoomom.

Pomáha im ešte štvrtý Tof senzor pre rozoznávanie scény. Ak sa zdroje nemýlia, má byť vybavený aj xenónovým bleskom. Ten je omnoho výkonnejší a kvalitnejší ako LED blesky, naposledy bol použitý v modeli Nokia Lumia 1020 z roku 2013.

Druhým prekvapením je navýšenie kapacity batérie na 4 500 mAh, ale hlavne vraj až 27 W bezdrôtové nabíjanie. To by teoreticky znamenalo, že sa Mate 30 Pro bezdrôtovo nabije rýchlejšie ako iPhone 11 Pro cez kábel.

Cena novinky, samozrejme, nie je ešte známa. Mohla by byť veľmi podobná tej modelu Mate 20 Pro. Ale je tu jedno veľké ale.

Huawei Mate 30 Pro vo všetkých farbáchZdroj: EvLeaks

Mate 30 Pro bude mať svetovú premiéru určite. Ale nad jeho uvedením na európsky trh visí Damoklov meč v podobe krízy, ktorú vyvolalo zadelenie Huaweia na čiernu listinu americkou vládou. Kvôli riziku z národnej bezpečnosti nesmie bez povolenia predávať svoje produkty v USA.

Ale hlavne nemôže ani nakupovať od amerických firiem. Či už komponenty alebo softvér. Šepká sa a aj uniknuté informácie to potvrdzujú, že Mate 30 Pro bude fungovať na systéme Android, ale nebude podporovať Google aplikácie. Práve preto Mate 30 Pro podľa posledných správ nemá prísť na český trh. A teda veľmi pravdepodobne ani na slovenský.

Huawei Mate 30 má mať mierne iné parametre ako Pro verziaZdroj: EvLeaks

Je otázne ako presne sa absencia Google aplikácii prejaví. Na jednu stranu jestvuje mnoho alternatív pre Mapy Google alebo Gmail. Ale pre aplikácie internetbankingu už nie. Potom je tu stále možnosť, že všetky aplikácie sa budú dať doinštalovať, ale ručne. A na to bežný používateľ nie je zvyknutý.

Alebo sa bude dať ručne doinštalovať aplikácia Google Play a potom už všetky ostatné aplikácie vrátane ich automatických aktualizácii pôjdu cez neho. Všetko sa ukáže 19. septembra po tlačovej konferencii Huaweia v Mníchove.

Takto má vyzerať Mate 30 LiteZdroj: EvLeaks

Mimochodom, unikli aj fotografie nižších modelov Mate 30 a Mate 30 Lite. Ako je z fotografií vidieť, ten prvý bude mať na prvý pohľad menší výrez v displeji, Lite verzia bude mať pre prednú kameru zas otvor v obrazovke. Mate 30 by štandardne mal mať rovnaký procesor, ale už mierne slabšiu batériu aj kameru. Lite verzia má so súrodencami podobný len dizajn, výbavou sa radí do strednej triedy.

Mate 30 RS Porsche design zadná stranaZdroj: Techradar

Naopak, úplne najluxusnejšia verzia bude tak ako po minulé roky špeciálna edícia od dizajnového tímu zvučného mena. Mate 30 RS Porsche Design bude mať zadný kryt z čiernej alebo červenej kože a štvorica fotoaparátov je osadená do dlhého pásu.