V Afrike funguje najväčšia zdravotnícka donáška za pomoci dronov na svete

24.04.2019, 13:31 | TASR

Západoafrická Ghana v stredu spustila prevádzku najväčšej donáškovej služby medicínskych potrieb za pomoci dronov na svete. Tá by mala zabezpečiť zásobovanie 12 miliónov ľudí vakcínami a životne dôležitými liečivami. Píše o tom tlačová agentúra DPA.

„Nikto by v Ghane nemal umierať len preto, že v prípade núdze nemal prístup k liečivám, ktoré nutne potreboval,“ vyhlásil v tejto súvislosti ghanský prezident Nana Akufo-Addo, v meste Omenako na východe krajiny, v ktorom by sa malo nachádzať jedno zo štyroch distribučných centier.

Distribučná služba plánuje využívať drony na dodávku 148 krvných produktov, liečiv a najmä očkovacích látok proti takým závažným ochoreniam, ako sú žltá zimnica, detská obrna alebo osýpky.

Každé zo štyroch distribučných centier by malo mať k dispozícii približne 30 dronov, pričom samotná zásielková služba by mala byť prevádzkovaná firmou Zipline so sídlom v kalifornskom Silicon Valley.