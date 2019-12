Nová éra strojov na baterky? V Kanade vzlietlo lietadlo budúcnosti

16.12.2019, 16:00 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

Kanadské aerolínie Harbour Air a austrálska technologická firma MagniX spojili svoje sily a predstavili šesťmiestny hydroplán na batérie. V uplynulých dňoch absolvoval svoj prvý testovací let v Kanade. Podľa výrobcov ide o prvé plne elektrické komerčné lietadlo na svete.

V decembri 1903 boli bratia Wrightovci pri dôležitej udalosti vo svete letectva. Absolvovali na svojom lietadle prvý úspešný let a 17. december 1903 je tak považovaný za deň zrodu motorového lietania. O 116 rokov neskôr svet letectva zaznamenal ďalší dôležitý míľnik – testovací let prvého plne elektrického komerčného lietadla na svete. Môžeme hovoriť o začiatku novej éry lietadiel na batérie?

Naznačuje to záujem, ktorý na aerosalónoch vzbudzujú stroje tohto typu a na druhej strane historická udalosť, ktorú zaznamenali v spoločnom projekte firmy Harbour Air a MagniX. Podarilo sa im úspešne zrealizovať 15-minútový let ich elektrického lietadla. Ide o hydroplán, ktorý bol vybavený elektrickým motorom s výkonom 560 kW.

Pilotoval ho zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Harbor Air Greg McDougall. Približne stovka ľudí mala možnosť vidieť, ako nasmeroval lietadlo na krátky let pozdĺž rieky Fraser neďaleko medzinárodného letiska v kanadskom Vancouveri. „Dnes sme sa zapísali do histórie. Tento let znamená začiatok novej éry v letectve,“ opísal

