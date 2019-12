Veľký brat v Rusku? Putin nariadil povinnú inštaláciu aplikácií do zariadení

05.12.2019, 09:06 | Tomáš Bakoš | © 2019 News and Media Holding

Rusko po schválení série tvrdých internetových zákonov prišlo s ďalšou novinkou. Od prvého júla 2020 budú ruské aplikácie povinné v mobiloch či televízoroch. Kremeľ chce novým zákon pomôcť domácim vývojárom presadiť sa v tvrdej konkurencii. Na druhej strane u kritikov vyvoláva zákon obavy zo špehovania ľudí.

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon, ktorý zakazuje predaj smartfónov, počítačov a inteligentných televízorov bez predinštalovaných ruských aplikácií. Zákon vstúpi do platnosti začiatkom budúceho leta. Ešte predtým však vláda vytvorí zoznam ruských aplikácií, ktoré budú predinštalované na rôznych zariadeniach, informuje Reuters.

Pomoc seniorom alebo hrozba

Zákon má pomáhať ruským vývojárom lepšie konkurovať zahraničným technologickým firmám, ktoré v súčasnosti v krajine dominujú. Zástancovia zákona tiež zdôrazňujú, že napríklad pomôže seniorom so zložitým inštalovaním nových aplikácií.

Na druhej strane schválený zákon kritizovali malí predajcovia elektroniky, podľa ktorých s nimi nebol prekonzultovaný. Objavili sa aj obavy, že by zákon dokonca mohol vyhnať technologické firmy ako Apple z krajiny.

„Predstavovalo by to bezpečnostnú hrozbu a firma nemôže tolerovať takéto riziko,“ uviedol zdroj z prostredie Apple pre noviny Kommersant. Zákon navyše vyvolal obavy, že by Rusko mohlo pomocou aplikácií špehovať svojich občanov.

Kontrola nad online priestorom

Rusko v posledných rokoch zaviedlo sériu tvrdých internetových zákonov,

