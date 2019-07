Viacerí ľudia by sa vzdali sociálnych sietí za doživotné súkromie

05.07.2019, 18:06 | TASR

Až 38 percent spotrebiteľov by sa vzdalo svojich účtov na sociálnych sieťach, ak by to znamenalo, že ich údaje zostanú súkromnými po zvyšok ich života. Obavy z ochrany digitálneho súkromia spôsobili väčšiu nedôveru spotrebiteľov voči používaniu a distribúcii ich osobných údajov na internete. Ukázala to správa spoločnosti Kaspersky „Skutočná hodnota digitálneho súkromia: poznajú spotrebitelia svoju cenu?“