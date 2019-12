Nemci predávajú spodnú bielizeň s čipom. Ľudí má odnaučiť používať smartfóny

02.12.2019, 11:15 | ČTK

Nápad predávať spodnú bielizeň so zabudovaným čipom, ktorá pomôže užívateľom bojovať so závislosťou na mobilných telefónoch, pôvodne zamýšľala nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom ako drobný žart. Ukázalo sa však, že svojím produktom, ktorý má pomôcť mladým ľuďom nájsť si viac času na trávenie intímnych chvíľok s partnerom, možno nečakane objavil dieru na trhu. Prvé sady „inteligentnej bielizne“ sa totiž vypredali behom šiestich týždňov, napísal britský denník The Times.