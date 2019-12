Windows 7 má pred sebou posledný mesiac života. Čo to znamená pre používateľov

13.12.2019, 15:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Neostáva veľa času na usporiadanie si svojho počítača, ak ho chcete mať stále aktuálny a pripravený odolávať novým kybernetickým útokom. Microsoft 14. januára ukončí podporu operačného systému Windows 7. Je niekoľko jednoduchých riešení, ako prejsť na novší systém. Niektoré sú aj bezplatné.

Windows 7 Microsoft vydal presne pred desiatimi rokmi. Po staršom Windows XP nasledoval nie veľmi úspešný Windows Vista. Používatelia už začínali byť skeptickí. Microsoft ale v októbri 2009 vydal Windows 7 a stal sa z neho jeden z najobľúbenejších systémov v histórii. Podľa StatCounter ho má ešte dnes používať viac ako 21 percent ľudí a takmer 27 percent firiem. Niet sa čo diviť, bol to moderný systém. Po vydaní balíka Service Pack 1 o pol roka neskôr aj veľmi stabilná opora pre profesionálov aj laikov.

Práve pre jeho obľúbenosť je veľmi pravdepodobné, že mnoho z vás má doma či v kancelárii PC „so sedmičkami“. Treba si uvedomiť čo znamená, že sa mu presne o mesiac skončí podpora a ako to vyriešiť.

Windows 7 bude fungovať, ale menej spoľahlivo

Najprv dôležité upozornenie, ktoré stále niekoho straší. Počítač so systémom Windows 7 bude aj po 14. januári 2020 fungovať úplne normálne. Končí sa vydávanie bezpečnostných aktualizácii. Ak sa teda objaví nový spôsob napadnutia Windows 7 počítačov, teoreticky sa ľahko stanú obeťou kyberútočníkov. Skončí sa tiež technická podpora pre takéto počítače a iné služby pre zákazníkov.

Softvér od iných výrobcov môže byť naďalej podporovaný. Napríklad Eset Smart Security alebo Google Chrome, ale bez záruky ako dlho. Aj pre tretie strany bude komplikovanejšie starať sa o bezpečnosť ich produktov na systéme bez bezpečnostných aktualizácií. Podobná bude aj situácia s výrobcami hardvéru. Je veľmi otázne, či a ako dlho budú ešte testovať svoje pripravované tlačiarne, grafické karty alebo externé disky pre Windows 7.

Windows 7 ponuka štartZdroj: Microsoft

S koncom podpory Windows 7 sa končí aj podpora prehliadača Internet Explorer 11. Jeho nástupca – Microsoft Edge už na Windows 7 nefunguje.

Mimochodom, podpora pre Windows 7 sa skončila oficiálne už v januári 2015. Odvtedy Microsoft nevyvíjal žiadne nové funkcie tohto systému, pokračoval iba vo vývoji bezpečnostných záplat.

Riešenie 1 – rýchle, praktické a najdrahšie

Ak používate počítač so systémom Windows 7 je veľmi pravdepodobné, že ide o staršie zariadenie. Posledné počítače s Windows 7 sa prestali predávať pred približne piatimi rokmi. Ak bol počítač kúpený niekedy okolo tohto dátumu a šlo o výkonné zariadenie, výmena by nemusela byť až takým racionálnym riešením. Stačí aktualizovať len operačný systém. Ak ale používate 6 či 8 rokov starý stroj strednej triedy, kúpa nového by sa mohla oplatiť.

Vhodné Windows 10 notebooky alebo stolné počítače sa pohybujú v cene už okolo 600 až 700 eur, pre bežné domáce alebo kancelárske použitie sú úplne postačujúce aj modely za 300 až 400 eur. Všetky tieto nové počítače majú v cene, samozrejme, aj Windows 10.

A potom je tu ešte systém Mac OS. Lenže ak by ste chceli prejsť na túto platformu, jedinou cestou je zadovážiť si aj Apple počítač. MacBook alebo stolný iMac či Mac Pro, teda by išlo o investíciu vo výške od 800 eur vyššie.

Riešenie 2 – nevšedné, legálne a bezplatné, ale s háčikom

Ak nový počítač nepotrebujete a nie ste kvôli nejakým špecifickým aplikáciám alebo ovládačom pre starý hardvér viazaní na staré okná, najlepšie bude jednoducho aktualizovať počítač na Windows 10. Hoci mal posledný systém od Microsoftu v začiatkoch pár nedostatkov, za štyri roky jeho fungovania už boli všetky zásadné muchy vyriešené. Z Windows 7 sa na Windows 10 dá prejsť kúpením novej licencie.

Oficiálne stojí 145 eur, respektíve 125 eur za elektronickú licenciu (Windows 10 Home). Pri kúpe alebo skladaní počítača OEM verzia Windows 10 za zhruba 110 eur. V rôznych viac aj menej dôveryhodných e-shopoch sa dá kúpiť aj za polovicu či tretinu.

Do konca júla 2016 mohol úplne každý a celkom zadarmo prejsť z Windows 7 či 8 na Windows 10. Hoci sa táto ponuka skončila, ešte do minulého polroka bola dostupná ďalšia možnosť, ako prejsť na novú verziu systému úplne bezplatne. Určená ale bola len pre používateľov s nejakým zdravotným obmedzením, ktorí používajú technológiu na zjednodušené ovládanie.

Háčik bol v tom, že stačilo akési čestné prehlásenie, že ich používate. Microsoft nijako nekontroloval či išlo o pravdivé prehlásenie. Prakticky nesmel zasahovať do súkromia používateľov týmto spôsobom. Pred možným zneužitím úplne legálneho, hoci nevšedného bezplatného prechodu na Windows 10 teda zatváral oči.

Aj tak je už dlhšie filozofiou firmy vytvárať tržby z cloudových a softvérových riešení a nie až tak z predaja operačného systému Windows. Viac používateľov Windows 10, viac hypotetických zákazníkov pre Office 365 alebo OneDrive a ďalšie služby.

Tento spôsob už nefunguje. Microsoft ale ponúka ešte inú cestu. Úplne legálnu a znova bezplatnú. Na stránke spoločnosti je potrebné si stiahnuť nástroj Media Creation Tool. Potom ho stačí spustiť a postupovať podľa pokynov. Zadávanie licenčného kľúču nie je potrebné. Oficiálne má tento nástroj fungovať len ako pomôcka pre administrátorov na inštalovanie systému na staršie počítače, ale využiť ju môže hocikto, píše Živé.sk.

Potom už je potrebné len vedieť, akú verziu Windows 7 používate. Všetky okrem Windows 7 Pro a Ultimate, ktoré prechádzajú na Windows 10 Pro sa dajú upgradovať na Windows 10 Home. Treba pamätať na to, že táto bezplatná licencia sa správa ako OEM licencia a aktivuje sa na konkrétny počítač. V podstate to iba znamená, že vymeniť pevný disk alebo procesor za novší môžete, zmeniť základnú dosku už nie.

Windows 7 nastaveniaZdroj: Microsoft

TREND sa opýtal slovenského zastúpenia spoločnosti Microsoft, či je to stále legálna možnosť prechodu na Windows 10. Tvrdia však opak. Oficiálne stanovisko Microsoftu je, že pri akejkoľvek forme inovácie na Windows 10 je potrebné mať licenciu z predošlej verzie Windows, respektíve zadávať licenčný kľúč. Žiaľ, v celej redakcii ani v okolí nemáme k dispozícii počítač s Windows 7, aby sme si to osobne overili.

Riešenie 3 – nie pre každého, ale zadarmo

Stále tu je, samozrejme, možnosť úplne opustiť platformu od Microsoftu a vyskúšať alternatívu menom Linux. Dostupných je už viacero distribúcií stavaných aj pre laického používateľa, aj na využitie vo firmách. Je to bezplatné riešenie, zdarma je aj kopec softvéru vrátane kancelárskych balíkov ako napríklad Open Office. Nevýhodou je, že zvyk je železná košeľa. Po pre niekoho, kto fungoval na „oknách“ celé roky môže byť zvykanie si na prostredie Linuxu nepríjemné až frustrujúce. Tiež je šanca, že nie všetok softvér a hardvér bude podporovať Linux.

Linux Mint má grafické prostredie ako WindowsZdroj: Flickr

Riešenie 4 – pre profesionálov a firmy

Microsoft ponúka ešte jednu možnosť, ktorou je predlženie podpory až do januára 2023. Ide však o platenú službu a len pre používateľov edícií Windows 7 Professional a Windows 7 Enterprise. Túto službu si môžu firmy objednať od 1. decembra. Je to vyslovene minoritná záležitosť len pre spoločnosti, ktoré využívajú špecifický alebo na mieru šitý softvér, ktorý funguje len na Windows 7 a doteraz nestihli s týmto softvérom migrovať na novší systém.

Nie je to lacná záležitosť. Platí sa na rok za každý počítač. Stroj so systémom Windows 7 Enterprise 25 dolárov na prvý rok (do konca januára 2021), alebo 50 dolárov predĺžená podpora do konca januára 2022 a sto dolárov za počítač s podporou do konca januára 2023. Spolu vyjde firmu podpora pre jeden počítač na tri roky až na 175 dolárov.

Pre počítače so systémom Windows 7 Professional je cena dvojnásobná: 50 dolárov na prvý rok, 100 dolárov na druhý roky a 200 dolárov na 12 mesiacov končiacich sa v januári 2023. Takýto počítač potom firmu bude stáť 350 dolárov. Pre firmy so stovkami takýchto počítačov to môže byť veľmi citeľný náklad. Všetky podrobnosti tejto ponuky Microsoft vysvetľuje na svojom webe.