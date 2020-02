Za štyri minúty museli dokázať, prečo sú najlepší. Akcelerátor Uplift má víťaza

14.02.2020, 11:25 | Tomáš Bakoš | © 2020 News and Media Holding

Vo štvrtok večer bolo v Bratislave už tretie podujatie slovenského akceleračného programu Uplift. Po intenzívnom štvormesačnom programe, počas ktorých sa startupy vzdelávali a zdokonalovali svoj biznis, udalosť vyvrcholila už tradične verejným Demo Day. V ňom účastníci prezentovali svoje projekty pred publikom, investormi a porotou. Podujatie zorganizovala slovenská Civitta s Impact Hubom.

Na vypredané podujatie, ktoré bolo v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca, prišli zhruba dve stovky ľudí. Vrcholom večera bol verejný pitch (verejná prezentácia, pozn. red.) zúčastnených startupov pred štvorčlennou porotou. V nej boli Mary MacPherson zo Slovensko-americkej nadácie, Michal Nešpor z Crowdberry, Boris Zelený z Green Foundation a Riivo Anton z United Angels VC.

Presne štyri minúty mal každý zo startupov na to, aby dokázal pred porotou, že práve on si zaslúži vyhrať. Na prezentácii každého z nich bolo vidieť, že niekoľko mesiacov v akcelerátore prinieslo svoj pozitívny efekt. Po vyčerpaní štyroch minút prišla na rad séria otázok od poroty, pri ktorých museli zakladatelia inovatívnych firiem doplniť obraz o startupe. Každá z deviatich spoločností ukázala, ako by ich startup vedel priniesť inováciu do ich oblasti pôsobenia.

Neprehliadnite Slovenský startup vyzýva Babišovo Duslo biohnojivami

Nitroterra Technology má za sebou úspešné testy svojich biohnojív nielen doma, ale...

Slovenský startup vyzýva Babišovo Duslo biohnojivami Šéf firmy Civitta: Potrebujeme viac úspešných príbehov ako Slido

Anjelskí investori riskujú viac než veľké fondy. Často podporujú startupy, ktoré...

Víťazom tretieho ročníka Upliftu je startup Nitroterra, ktorý získal možnosť vstúpiť do rokovania o investíciu v minimálnej výške 200-tisíc eur od investičnej spoločnosti Crowdberry. Možnosť vstúpiť do rokovacieho procesu s Crowdberry získal aj startup Airtester. Publikom presvedčil startup Buyora, ktorý získal cenu People's Choice.

O víťaznom startupe si môžete prečítať na tomto odkaze.



„S každým ďalším ročníkom Upliftu stúpa kvalita prihlásených startupov aj účastníkov programu. Sme radi, že akcelerátor Uplift má silný medzinárodný rozmer, keď program každý ročník absolvovali okrem slovenských aj zahraničné firmy,“ povedal pre TREND Peter Kolesár, partner v Civitta. Tento rok sa zúčastnili podujatia startupy z Česka a Holandska a na finálnom Demo Day boli investori z celej strednej Európy a Pobaltia.

Hlavnou témou Upliftu sú

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť