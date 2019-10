Zdieľané kolobežky z bratislavských ulíc odišli, v Prahe im to hrozí tiež

14.10.2019, 18:00 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Mesto Praha vypovedalo memorandum o spolupráci s prevádzkovateľom zdieľaných kolobežiek Lime. Zástupcovia českej kapitoly sa obávajú o bezpečnosť občanov. Na kolobežkách a aj tých cestujúcich pešo. V Bratislave zas firma Mint na kritiku mesta ani nečakala a po dvoch mesiacoch sa stiahla sama. Tvrdí, že len dočasne.

Ako je to pri službách zdieľaných elektro kolobežiek bežné, objavujú sa pri ich spustení v uliciach miest znenazdajky. A druhým štandardom je, že skôr alebo neskôr sa voči nim zdvihne vlna odporu a kolobežky končia v jazerách alebo jednoducho zdemolované. Mimochodom, podobný osud mal aj systém zdieľaných bicyklov v Bratislave a ďalších slovenských mestách.

Lídrami v segmente zdieľaných e-kolobežiek sú americké firmy Bird a Lime, ale do segmentu sa za posledné roky pustili tucty ďalších firiem. Vlani sa dostali do pražských ulíc kolobežky Lime, neskôr do Brna dorazil Bird. V českej metropole to s týmto novým druhom dopravy nevyzerá ružovo. Magistrát sa rozhodol s Lime vypovedať memorandum o spolupráci, ktorú minulý rok podpísali. Ak sa situácia ohľadom e-kolobežiek nezmení, je možné, že z pražských ulíc zmiznú natrvalo.

Mestu prekáža parkovanie aj riziko nehody

Mesto s k tomuto kroku rozhodlo z viacerých dôvodov.

