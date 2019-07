Zľavová hliadka z Amazon Prime Day: iPhone, MacBook, Roomba či Sony slúchadlá aj o tretinu lacnejšie

16.07.2019, 15:59 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Aj toto leto má jeden z najväčších predajcov na svete špeciálne dva dni zliav pre svojich prémiových zákazníkov. Medzi stovkami produktov sme našli také technologické hračky, ktoré sú v slovenských obchodoch minimálne o štvrtinu drahšie.

Stať sa Prime členom je jednoduché, stačí si službu v nastaveniach Amazon účtu aktivovať. Na prvých 30 dní je členstvo bezplatné, takže môžete využiť aj jednu z nasledujúcich dvanástich zliav.

Potom si však nezabudnite Prime účet deaktivovať, lebo je nastavený s automatickým mesačným obnovovaním. A stojí 7,99 eura mesačne, respektíve 69 eur ročne. Pre niekoho to môže byť výhodná služba. Prime zákazníci majú počas celého roka nárok na občasné unikátne zľavy, lacnejšie poštovné a hlavne Prime Video a Prime Music.

Pozor, zľavy v rámci Prime Day sa končia v utorok 16. júla o polnoci. Pri porovnaní cien sme brali do úvahy najnižšiu cenu v porovnávači Heureka.

Tento smartfón nie je, samozrejme, potrebné predstavovať a opisovať. Dôležité je, že hoci bol uvedený pred dvoma rokmi (spolu s iPhonom X), stále je to výkonné zariadenie. Používa rovnaký procesor ako iPhone X a rovnaký má aj primárny fotoaparát. Jeho výhodou sú menšie rozmery a staré-dobré tlačidlo s čítačkou odtlačkov.

Zdroj: Apple

Apple MacBook Air (i5, 128 GB) (999 eur, bežne od 1 236 eur)

Celkom slušnú zľavu ponúka Amazon aj na vlaňajší model MacBook Air, konkrétne s procesorom Intel Core i5 ôsmej generácie s 8 GB operačnej a 128 GB internej pamäte. Je tu jeden háčik – klávesnica má nemecké znaky. Ak by to veľmi prekážalo, stále sa dajú zohnať nálepky na klávesnicu so slovenskými znakmi.

MacBook Air v troch farbáchZdroj: Apple

iRobot Roomba 960 (399 eur, bežne 499 eur)

Hoci už iRobot postupne prechádza na novú generáciu vysávačov, deviatkový rad bol donedávna jeho vlajkovou loďou. Mierne orezaná verzia 960 má stále všetky známe funkcie, ako je dobitie a návrat k vysávaniu, pokročilú navigáciu alebo ovládanie mobilnou aplikáciou či hlasovými asistentkami Amazon Alexa a Google Assistant. A k tomu prémiový servis rovno k dverám. Teraz sa dá kúpiť ešte o stovku lacnejšie.

iRobot Roomba 960Zdroj: iRobot