Farmári, neplačte. Konečne podnikajte!

Článok vyhral Novinársku cenu 2018 v kategórii Najlepší analytický príspevok. Obchodné reťazce domácich farmárov a potravinárov, obrazne povedané, už takmer vykorisťujú. A ohrozujú tak aj potravinovú sebestačnosť Slovenska. Vyjadrila sa ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná pri súčasnom tlaku na reťazce. Odstránenie skrytých poplatkov či regulácia dôb splatnosti faktúr sú ešte na mieste. Namiesto diskriminácie reťazcov odvodmi z ich obratu by však rezort i celá domáca výroba potravín mali pracovať na vlastnom, doslova revolučnom vylepšení. Šikovnosť i podnikateľská odvaha farmárov z takmer všetkých ostatných krajín Únie sú totiž oveľa väčšie.

25.07.2019, 12:00 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Mäso či ovocie a zelenina sa musia na Slovensko voziť zo zahraničia iba preto, že iné krajiny EÚ majú vyššie dotácie, počúvame už dlho od tunajších farmárov. Fakt o vyšších dotáciách naozaj sedí. Menej sa však už vie, že rozdiely vo farmárskej produktívnosti medzi Slovenskom a inými štátmi sú oveľa vyššie ako rozdiely v dotáciách.

Konkrétne. Domáci poľnohospodári získavajú na každý hektár obrábanej pôdy celkovo iba o pätinu nižšie priame agrárne platby i vidiecke eurofondy ako priemerný európsky farmár. Ale eurofarmár z hektára vyprodukuje takmer trojnásobne vyššiu hrubú pridanú hodnotu ako slovenský roľník. Ilustrujme si to na číslach. Slovenský farmár predvlani pri 255-eurovej dotácii dosiahol na hektár 314 eur pridanej hodnoty. Priemerný európsky farmár pri 301-eurovej dotácii mal hektárovú pridanú hodnotu až na 928 eurách.

Ešte horšie dopadá Slovensko v porovnaní so špičkovými hráčmi Únie. Holanďania, ktorí si pred morom už dlho chránia každý kúsok zeme, majú síce na hektár skoro dvojnásobné dotácie ako Slováci, ale hektárovú pridanú hodnotu majú na úrovni 17-násobku slovenského agrosektora. Dosahuje úroveň 5 600 eur.

Od Slovákov sú v tomto najobjektívnejšom ukazovateli slabší iba farmári z Pobaltia. Teda nie z práve roľníckej destinácie. A trebárs najbližší susedia z Poľska i Maďarska majú len o málo vyššie dotácie ako Slováci, no ich pridané hodnoty sú na zhruba dvojnásobku tuzemskej.

Na prírodu neduhy nechodia

Nielen tieto čísla, ale aj všetky ostatné dáta, ktoré TREND analyzuje, pochádzajú zo základného dokumentu domáceho poľnohospodárstva i štátnej správy, ktorá ho riadi. Zo Zelenej správy o stave poľnohospodárstva a potravinárstva SR.

Takéto výrazné rozdiely ťažko vysvetlia nielen rozdielnymi dotáciami, ale neobstojí ani iná často využívaná oponentúra. Že Západoeurópania majú lepšie čísla ako Slováci aj pre vyššie ceny potravín vo svojich krajinách. Ceny hotových potravín sú v Európe naozaj rozdielne. No ceny základných surovín z fariem sú približne vyrovnané.

Obilia či repky má Slovensko zbytočne veľa. Farmári musia viac investovať do sadov s ovocím, skleníkov na zeleninu i chovov zvierat.Zdroj: Maňo Štrauch

Neobstojí ani ďalší častý argument tunajších farmárov, že slabšie čísla majú aj pre hornatejší sever krajiny. Na kopcovitých pasienkoch sa síce naozaj hospodári ťažšie ako na rovných poliach, ale aj tu rozhoduje hlavne kumšt. Írsko, ktoré má pasienkami pokryté až štyri patiny agrárnej krajiny, má totiž aj tak svoju priemernú hektárovú pridanú hodnotu o polovicu vyššiu ako Slovensko s 28 percentami pasienkov a až 71 percentami polí.

Zaostávanie slovenských poľnohospodárov môže byť do istej miery predsa len skreslené tým, že nemálo z nich časť produkcie údajne predáva mimo oficiálneho účtovníctva. A tiež viac ako ich kolegovia zo Západu optimalizujú svoje náklady. TREND na to upozornil človek, ktoré sa živí obsluhovaním agrárnych podnikov, a keďže s nimi nechce stratiť kontrakty, zostáva anonymný. Aj po zohľadnení istého vplyvu sivej ekonomiky je zaostávanie Slovákov stále výrazné. To, čo si odkladajú bokom, môže ich slabé výnosy tak či tak zdvíhať maximálne o pár desiatok percent, a nie o celé násobky.

Iba obilie frajera nerobí

Produktivita slovenských farmárov je taká nízka hlavne preto, že mnohí z nich majú len tie najnižšie ambície a primalo odvahy. Pestujú často iba obilie a olejniny. Na to stačia okrem polí tie najzákladnejšie poľné mechanizmy. No do budovania maštalí na chov zvierat na mäso i mlieko či do zakladania sadov na ovocie a skleníkov na zeleninu sa chce iba niektorým Slovákom. Všetko sú to oveľa drahšie, a teda aj riskantnejšie investície.

Rozdiely v príjmoch sú však závratné. Z hektára pšenice zinkasuje aj produktívnejší farmár za rok okolo tisícky eur. No z hektára skleníkov na paradajky aj pol milióna eur. Práve tu vznikajú rozdiely.

Zdroj: Trend.sk

Veľmi dobre si domáci poľnohospodári môžu nastaviť zrkadlo s jeho menším susedom – Belgickom. Plocha agrárnej pôdy v oboch krajinách je totiž porovnateľná. Belgicko má 1,3 milióna hektárov. Slovensko o 600-tisíc viac. Blízka je aj celková dotačná podpora z EÚ. Belgicko dostáva z Bruselu ročne zhruba 550 miliónov eur, Slovensko 650 miliónov eur.

Úplne inak však vyzerajú výsledné príjmy agrosektorov oboch krajín. Slovenské poľnohospodárstvo ich má zhruba na dva a pol miliarde eur. Belgické až na ôsmich miliardách. Slovensko podľa predvlaňajších výsledkov jednoznačne viedlo iba v obilí. Vypestovalo ho dvojnásobne viac. Belgičania zasa vyprodukovali až 19-násobne viac zemiakov, 14-násobne viac bravčoviny či päťnásobne viac hydiny.

Krajina odkázaná na dovozy

Málo ambiciózna výroba domáceho poľnohospodárstva sa premieta do toho, že krajina musí veľké objemy mäsa, ovocia či zeleniny voziť z cudziny. Všetko sú to drahšie a ziskovejšie potraviny. Slovensko, naopak, vie vyvážať iba viac najlacnejšieho obilia a olejnín. Vlani sme exportovali obilie za 340 miliónov eur. To sa však často v zahraničí iba skŕmi a obratom sa sem „zhodnotené“ vracia cez nutné dovozy chýbajúceho mäsa, šuniek či salám.

Slovenská ekonomika mala vlani v zahraničnom obchode kladnú bilanciu na úrovni troch miliárd eur, v obchode s potravinami sme však vykazovali pasívum až 1,4 miliardy eur. Potraviny, ktoré by si krajina vedela vyrobiť v stredoeurópskych podmienkach aj sama, tvorili z vlaňajších importov v objeme 4,2 miliardy eur až 78 percent.

„Problém slovenského poľnohospodárstva je v tom, že sa dotácie nevyužívajú dostatočne efektívne.“

Pasíva idú aj na vrub tunajších potravinárov. Slovensku chýbajú najmä bitúnky na porážanie zvierat. Aj vlani sa do zahraničia vyviezli živé zvieratá za 208 miliónov eur. Rovnako chýbajú aj konzervárne a mraziarne na sofistikovanejšie výrobky z ovocia a zeleniny. S vyššou finalizáciou má problém celé domáce potravinárstvo. Mnoho spracovateľov produkuje len základné potraviny. Chýba viac výrob osobitejších produktov. Práve tie bývajú ziskovejšie a umožňujú potravinárom platiť viac za suroviny od farmárov.

Zdroj: Maňo Štrauch

V nahradení dovozov domácou výrobou sú pre slovenské poľnohospodárstvo i potravinárstvo obrovské priestory na ďalší rast. Len mäsa sa sem vlani doviezlo až za 490 miliónov eur.

Najviac je Slovensko po prudkých ponovembrových poklesoch stavov deficitné v chove prasiat. Z vlastných vyše 600-tisíc kusových chovov vie kryť iba polovicu apetítu Slovákov. Stavy domácich prasiat by mohli ísť aj na 1,2 milióna kusov. Rovnako musí krajina dovážať šestinu spotrebovaného hydinového mäsa a osminu mlieka.

Ľudí len tak zopár

Slabá produkčná štruktúra tunajšieho poľnohospodárstva sa premieta aj do toho, že na

vidieku nenúka toľko práce, ako by mohlo. Na veľké lány obilia treba oveľa menej ľudí ako k zvieratám či do sadov s ovocím. Navyše málo ambiciózne výroby neprinášajú ani vyššie zisky, a tak farmár nevie ponúknuť lákavejšie platy.

Vlani zarobil domáci agrosektor iba 60 miliónov eur. Jeho celkové výnosy vrátane tretinového podielu dotácií pritom predstavovali až 2,4 miliardy eur, a tak nijak zvlášť nezahviezdil. Z pohľadu farmárov to však bol ešte veľmi dobrý rok s tretím najvyšším ziskom od prelomu milénia.

Zdroj: Maňo Štrauch

Ľudí je v sektore čoraz menej. Vlani sa zástup tunajších farmárov zúžil medziročne o ďalších dva a pol tisíca. V brandži pôsobí len necelých 48-tisíc ľudí. V schopnosti využívať pôdu na vytváranie práce je tak Slovensko na chvoste celej Únie. Krajina na každých sto hektárov pôdy zamestnáva iba dva a pol človeka. V Únii je to päť a pol človeka. V Maďarsku deväť a v Poľsku dokonca dvanásť. Keby sa slovenský agrosektor vedel dotiahnuť aspoň na európsky priemer, dával by prácu 103-tisíc ľuďom.

Stará, no nie najistejšia pesnička

Domáci farmári, ako aj rezortné ministerstvo už dlho považujú za najlepší liek na svoje slabiny vyrovnanie dotácií vnútri Únie. Pri jednoduchom porovnaní dotácií získavaných na hektár majú naozaj pravdu v tom, že dostávajú menej dotácií ako ich západoeurópski konkurenti.

Dušan Chrenek z bruselského vedenia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka upozorňuje, že ak porovnáme aj iné relevantné ukazovatele, je dotovanie slovenského agrosektora dokonca nadpriemerné. Za aktuálne prebiehajúce sedemročne obdobie 2014 až 2020 dostáva podľa neho Slovensko na každého svojho farmára až 85-tisíc eur. Priemerný farmár v celej Únii je dotovaný len 40-tisíc eurami. Podľa odborníka z Bruselu by sa krajina mala viac sústrediť na lepšie využitie existujúcich dotácií namiesto toho, aby sa snažila o ich celoeurópske vyrovnávanie. „Problém slovenského poľnohospodárstva nie je v tom, že je málo dotované. Ale v tom, že podpory sa nevyužívajú dostatočne efektívne na také výroby, ktoré krajine naozaj chýbajú,“ pokračuje D. Chrenek.

Zdroj: Trend.sk

Komentuje, že zatiaľ čo z celkových európskych dotácií pre poľnohospodárstvo a vidiek čerpá Slovensko niečo viac ako percento, tak z celkovej agrárnej produkcie Únie kryje iba pol percenta. „Efektivita slovenského poľnohospodárstva zaostáva za konkurentmi, ale aj za tým, ako je dotované,“ dodáva D. Chrenek.

Slovensko sa má podľa neho prioritne snažiť o lepšie nastavenie vnútorných dotačných systémov, aby naozaj prispievali k rastu produkcie nedostatkových komodít i k rozširovaniu vidieckej zamestnanosti. Aj preto, že hektárové podpory sa podľa neho naprieč Úniou ihneď nevyrovnajú. Lebo medzi jej členmi panujú veľké rozdiely v niektorých nákladových položkách.

„Veľmi rozdielne sú stále platy, ale aj nájmy pôdy. V Holandsku napríklad predstavujú nájmy za hektár pôdy v priemere až osemsto eur. Na Slovensku je to iba päťdesiat eur. Holanďanom tak na nájom nestačí ani celá ich priama platba. Slováci z tej svojej na nájom minú len štvrtinu,“ ozrejmuje D. Chrenek.

Priame platby sú navyše stále rozdielne práve preto, že Slovensko je až príliš zamerané na obilie. Viac dotované trvalé plodiny, trebárs sady, má krajina len na jednom percente pôd. Grécko až na pätine pôdy.

Priveľký strašiak národných bonusov

Slovenskí farmári okrem rozdielnej výšky dotácií zo spoločného rozpočtu Únie už dlho kritizujú, že Brusel dodnes nezakázal to, že jednotlivé krajiny spoločenstva svojim farmárom dávajú aj ďalšie národné podpory. Rozdiely v dotovaní vnútri EÚ sa tak ešte viac prehlbujú. D. Chrenek v tejto súvislosti hovorí, že vplyv národných dotácií na vytváranie nerovnosti na spoločnom trhu slovenskí farmári opäť príliš nafukujú.

„Národné podpory po postupnom znižovaní už dnes tvoria iba sedem percent celkových podpôr, ktoré sa v Únii vynakladajú na poľnohospodárstvo a rozvoj vidiek. Tak teda nemôžu vytvárať nejakú zasadnú nerovnosť,“ uvádza bruselský odborník s tým, že v Komisii dohliadajú na to, aby národné výpomoci nedeformovali trh.

Zdroj: Milan David

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho však namieta, že podhodnocovanie negatívneho vplyvu vyšších národných podpôr bohatších krajín nie je objektívne. Lebo okrem priamych národných výpomocí prechádzajúcich cez Brusel ešte podľa neho v Únii existujú rôzne skrytejšie formy podpory v podobe zvýhodnených úverov či odpustených odvodov. „Poľský farmár trebárs za každého svojho zamestnanca platí za celý rok na odvodoch iba dvesto eur. A to je zásadná pomoc,“ tvrdí E. Macho. Ohradzuje sa, že tunajší farmári nie sú o nič menej pracovitejší ako v iných krajinách, no trpia práve rozdielným dotovaním.

Celkové rozdiely v európskych i národných dotáciách podľa neho spôsobujú, že najmä po poklese trhových cien agrárnych surovín vytláčajú lepšie podporovaní konkurenti z bohatších krajín z trhu slabšie dotovaných farmárov. Šéf SPPK zdôrazňuje, že pre našich poľnohospodárov je naďalej najvyššou prioritou vyrovnanie hektárových priamych platieb naprieč celou EÚ.

D. Chrenek znovu opakuje, že Slovensko by sa malo sústrediť najmä na zlepšenie prideľovania tých dotácií, ktoré mu prináležia, a nie na kritiku európskeho systému dotovania.

Skoncovať s hodnotiteľmi

Receptov na ozdravenie domáceho poľnohospodárstva i jeho dotovania je viacero. V čo najväčšej miere treba napríklad vylúčiť z dotovania klientelizmus a možnosť korumpovania. Eurofondy by sa mali prideľovať iba podľa číselne vyjadriteľných prínosov. Bohužiaľ, práve Slovensko dlhé roky prideľovalo eurofondy pre farmárov i na rozvoj vidieka na základe subjektívnych názorov takzvaných nezávislých hodnotiteľov. Tých začalo z agrárnych fondov postupne vytláčať až súčasné vedenie rezortu pôdohospodárstva na čele s G. Matečnou.

Chýbajúce mäso sa na Slovensko musí dovážať za skoro pol miliardy eur ročne

„Aj v Bruseli vnímame, že terajšie vedenie ministerstva sa snaží zvýšiť transparentnosť systému, lebo predtým sme nielen my, ale aj tunajší Najvyšší kontrolný úrad nachádzali viacero pochybení. Do akej miery sa to vylepšenie aj podarí, ukáže až budúcnosť,“ hovorí D. Chrenek.

Koniec armádam traktorov

Akékoľvek stransparentnenie domáceho dotovania víta aj E. Macho. Rovnako dôležité podľa neho je, aby sa k dotáciám dostávali iba naozaj aktívni farmári, ktorí chcú prinášať v čo najväčšom rozsahu suroviny, o ktoré má trh eminentný záujem. A tiež nech sú dotované jednotlivé podniky iba v takej miere, ako je to naozaj nutné.

Dosiaľ tieto atribúty racionálneho dotovania Slovensko nie vždy napĺňalo. Rozumné nebolo napríklad to, že uprostred nutného dovážania mäsa z cudziny sa z eurofondov podporovala aj výstavba vidieckych penziónov. Alebo že si farmári na svoje polia objednávali až neprimerane výkonné traktory, ktoré reálne nevyťažili.

Zdroj: Trend.sk

Za prvým neduhom bola túžba vplyvných ľudí s kontaktmi na štát mať vlastný penzión. A za druhým vyššie zisky predajcov poľnohospodárskej techniky, ktorí mohli opäť v tajnosti hovoriť do nastavenia eurofondových výziev.

Nesprávna je aj doterajšia politika automatického prideľovania priamych platieb len za to, že niekto farmárči. Práve preto fantázia mnohých podnikov končila len pri obilí.

Pasca či super riešenie

EÚ chystá ešte priamočiarejšie riešenie, ako chce hlavne väčšie farmy viesť k spestrovaniu ich výrob. A tým aj k zamestnávaniu väčšieho množstva ľudí. Od svojho nového sedemročného rozpočtového obdobia 2021 až 2027 plánuje Únia zaviesť takzvané stropovanie priamych platieb. Každá farma bude môcť získať najviac stotisíc eur ročne. Mnohé veľké slovenské družstvá poberajú v súčasnosti aj násobne vyššie sumy.

Únia svoj plán stropovania zároveň dopĺňa aj ďalším mechanizmom, že pri konečnom krátení dotácií si farmy zo svojho pomyselného dotačného základu môžu odčítavať mzdové výdavky. Tie podniky, ktoré majú množstvo ľudí aj pri zvieratách v maštaliach či v sadoch, a nielen pár traktoristov na poliach s obilím, sa stropovania báť nemusia. Udržia si aj dotácie nad stotisíc eur.

Zdroj: Maňo Štrauch

„Veľké aktívne farmy, majúce pestrejšie výroby i veľa zamestnancov, bežne dávajú na platy a odvody aj po milióne eur ročne, a tak sa ich stropovanie naozaj nemá ako dotknúť,“ hovorí D. Chrenek.

Slovenskí farmári majú zo stropovania aj tak strach. Podľa nich je za ním lobing západoeurópskych farmárov, ktorí sa snažia ešte viac pridusiť konkurenciu väčších podnikov nielen zo Slovenska, ale aj z ďalších post- socialistických krajín, kde v minulosti prebehla kolektivizácia do veľkých družstiev.

Slovenskí farmári sa boja, že spočiatku sa stropovanie zavedie aj so zohľadnením mzdových nákladov, no neskôr sa prihliadanie na mzdy zruší a zostane len tvrdé stropovanie. Dosah na slovenské poľnohospodárstvo by to malo fatálny. Veď stotisíc eur priamych platieb prináleží len tuzemskej farme hospodáriacej na zhruba päťsto hektároch. A tunajšie družstvá obrábajú aj celé tisícky hektárov. Podľa D. Chreneka však odrátavanie mzdových nákladov zostane trvalou súčasťou stropovana.

Zo strany Únie je realitou aj čoraz väčšie uprednostňovanie malých a mladých farmárov. Aj Slovensko podľa vzoru spoločenstva dáva začínajúcim farmárom mimoriadny štartovací bonus 50-tisíc eur a majú aj o niečo vyššie priame platby. Všetko sa to deje pre omladenie tohto odvetvia. Veď na Slovensku má polovica farmárov vyše päťdesiat rokov.

Európa sa sveta nebojí

EÚ ide takýmto zvýhodňovaním menších farmárov, paradoxne, aj proti globalizačným trendom, keď v Amerike a Ázii dominujú v agrárnych výrobách práve veľké podniky. Tie si vedia vyjednať lepšie ceny u dodávateľov vstupov i odberateľov hotových agrokomodít. E. Macho napríklad upozorňuje, že Únia prišla v posledných rokoch o severoafrické trhy s obilím. Vytlačili ju odtiaľ veľké ruské agrárne podniky.

Podľa D. Chreneka Európa napriek dominancii menších fariem v západnej časti kontinentu za svetom ani tak nezaostáva. „Na- opak, Únia dokáže exportovať čoraz viac potravín. Aj vlani vyviezla potraviny za 138 miliárd eur. Dovozy predstavovali len 117 miliárd eur,“ pokračuje. Ešte v nedávnej minulosti pritom obchodné bilancie Únie s agrokomoditami takto pozitívne nevyzerali.

Vo všeobecnosti platí, že menší poľnohospodári nemôžu byť v istej konkrétnej surovine až takí efektívni ako dobre riadený veľkopodnik. Malí farmári však podľa D. Chreneka oveľa rýchlejšie reagujú na zmeny dopytu a odvážnejšie investujú do nových výrob. Tak- isto viac investujú do finalizácie svojich surovín na hotové potraviny. Práve toto sa potom premieta do ich vyššej pridanej hodnoty.