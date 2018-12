V čom je rozdiel, keď firmu predáva rodič a keď potomok

Rakúski privátni klienti riešia podobné situácie a problémy ako slovenskí. Aké nehnuteľnosti najmä v posledných rokoch kupovali a aký je generačný rozdiel v pohľade na investovanie, vysvetľuje Thomas Schaufler z Erste Bank.

Čo riešia najmä vaši klienti v Rakúsku?

Chcú si zachovať hodnotu svojho majetku. Pretože ak už máte nejaký milión či aj desať, chcete ostať bohatý. Keď sa bavíme s našimi klientmi, väčšinu času zdôrazňujú, že chcú stabilné investície, ktoré by porážali infláciu. Teda, aby ich financie mierne rástli. S tým sú spokojní. To platí zhruba pre 90 percent peňazí. Zvyšných päť až desať percent sú ochotní investovať.

Kam?

Do konkrétnych akcií napríklad.

Tam sú ochotní sa akoby hrať?

Nie, oni sa nehrajú, ale skúšajú. Aby mali pocit, že sú v pohybe s trhmi. Napríklad potom môžu povedať kamarátom, že investovali tam a tam a dopadlo to super. Zdvojnásobilo sa im to alebo, ako to môžeme vidieť za 25 rokov pri Appli, hodnota ich akcií narástla tisícnásobne.

Čo je však aktuálne najväčšou výzvou u vás?

Porážať infláciu bežnými konzervatívnymi investíciami. V minulosti na to stačili

