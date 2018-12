Táto doba praje najbohatším

Ekonomike sa darí a počet privátnych klientov nám rastie. A to nielen tradične v starších a skúsenejších vekových kategóriách, ale aj mladších. To tvrdí riaditeľ pre privátnu klientelu UniCredit Bank na Slovensku Roman Hajduk. Mladší klienti majú podľa neho väčšiu tendenciu ísť aj do rizikovejšieho investovania než generácia ich rodičov, ale táto odvaha riskovať nie je prehnaná. „Sú skôr pragmatickejší, dynamickí a najmä výrazne orientovaní na nové technológie,“ dodáva.

25.12.2018, 15:00 | Peter Csernák | © 2018 News and Media Holding

Nárast počtu klientov hlási aj J&T Banka. „Na Slovensku získame každý rok viac ako 1 000 nových klientov,“ hovorí Anna Macaláková, riaditeľka banky na Slovensku. Okrem vyššieho počtu nových klientov privátni bankári zaznamenávajú vyššie príjmy u tých doterajších. „U existujúcich klientov zaznamenávame nárast aktív pod správou, čo predstavuje vyšší podiel nárastu ako v prípade aktív nových klientov,“ vysvetľuje Miroslav Paulen, riaditeľ Divízie privátneho bankovníctva ČSOB. Pochvaľuje si aj Tatra banka. „Rok 2018 považujeme z pohľadu nárastu aktív a počtu klientov privátneho bankovníctva za veľmi úspešný. Nie je však dominantne ovplyvnený trendom nárastu príjmov obyvateľstva,“ uvádza Marek Neckár, riaditeľ odboru privátneho bankovníctva banky. Vstupenka k službám na mieru Keď sa vybraní ľudia dostanú do starostlivosti privátneho bankára, otvoria sa im celkom nové možnosti, ktoré im doteraz banka neponúkala. „Klienti privátneho bankovníctva získavajú prístup k unikátnym investičným riešeniam. Otvorená Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií. Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť Pošlite SMS s textom na číslo . Alebo kliknite sem a odošlite predvyplnenú SMS: Poslať SMS Vítame vás medzi predplatiteľmi TRENDU! Týždenné predplatné TREND Digital cez SMS za úvodnú cenu 1,90 € sa obnovuje automaticky každých sedem dní. Môžete ho kedykoľvek zrušiť. Viac informácií nájdete tu.