Raper Majk Spirit: Buďme vďační. Väčšina sveta sa má horšie ako my

Jeden z najznámejších slovenských raperov Majk Spirit, vlastným menom Michal Dušička, je často spájaný s motivačným rapom. Nemá to rád. Vraj len ponúka iskru inšpirácie, aby mladí ľudia našli seba a pýtali sa, čo chcú v živote naozaj robiť. Tvrdí, že Slováci si často neuvedomujú, že sa v tejto krajine žije dobre a väčšina sveta stále nemá čo jesť. Sám sa však nezúčastňuje na voľbách, pretože neverí médiám ani politikom. Chápe spoločenskú zodpovednosť voči mladej generácii, ale nechce jej diktovať, koho majú voliť.

Začiatkom decembra ste vydali tretí sólový album. Prvé dva – Nový človek a Ypsilon – ste označili za základnú a strednú školu, ten aktuálny by teda mal byť univerzitou. Vyzreli ste za tie roky?

Čiastočne hej. Najväčší posun bol v tom, že som prešiel z optimistickej až naivnej perspektívy života do reálnejšej a ľudskejšej, ktorá vychádza zo životných skúseností. To neznamená, že nie som optimista alebo nemám ideály, ale chcel som do albumu dostať viac človečiny. Je dospelejší, ale to nech zhodnotia iní. Riadim sa mottom, že nezáleží na tom, ako je posolstvo prijaté, ale na tom, ako je prezentované. To je moja časť práce: prezentovať myšlienky a emócie a je na ľuďoch, čo si z nich zoberú.

Vašu hudbu počúvajú najmä mladí ľudia. Uvedomujete si voči nim spoločenskú zodpovednosť?

Samozrejme. Je to dilema každého umelca. Nájsť balans medzi tým, čo chce umelec povedať, a tým, čo od neho ľudia chcú počuť. Ja preferujem, aby umelec povedal to, čo mladí potrebujú – aj keď to nie je presne to, čo chcú počuť. V textoch hovorím o tom, čo si myslím, že je dôležité a čo sám považujem za správne. Uvedomujem si, že mladí ma počúvajú a berú ma za vzor, ale vybrali si ma aj preto, že som bol vždy sám sebou a budem v tom pokračovať.

Nikto nás v škole neučí, ako nájsť šťastie, spokojnosť a zmysel života

Prvou skladbou v novom albume je song Spokojný, kde spomínate vďaku a pokoru k životu. Čo vás k tomu viedlo?

Chcel som ľuďom pripomenúť, že dôležitá je spokojnosť a vďačnosť za bežné veci, ktoré sú najvzácnejšie a pre mnohých nie sú také úplne bežné. Na Slovensku si žijeme v hojnosti. Väčšina sveta sa má oveľa horšie ako my. Hovorí sa, že nie je nič horšie ako spokojný chlap, ale ja tým nemyslím, že máme sedieť na zadku, nič nerobiť a nechať sa unášať životom. Hovorím, že by sme nemali zabúdať na vďačnosť za všetko to dobré v našich životoch, pretože nič z toho nie je samozrejmé.

Čo vlastne od vás chce počuť mladá generácia, ktorá prakticky žije na sociálnych sieťach?

Generácia mileniálov ovplyvňuje to, čo je

