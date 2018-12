Rok 2018 ešte pre Slovensko nie je úspechom. Nie dokým má šancu Harabin

Otázka, aký bol rok 2018 pre krajinu, nemá zatiaľ jasnú odpoveď, lebo aj keď vieme, čo sa počas roka stalo, netušíme, k čomu to povedie. Keď jeden z čínskych vodcov mal krátko pred dvojstým výročím francúzskej revolúcie z roku 1789 zhodnotiť jej význam, tak povedal, že sa to nedá, lebo je na to ešte príliš skoro. My takýto dlhý čas nepotrebujeme. Už blížiace sa voľby prezidentské, európske a predovšetkým parlamentné nám dajú odpoveď, čím bude pre nás rok 2018.

30.12.2018, 04:50 | Marián Leško | © 2018 News and Media Holding

Aj v ňom pokračoval dlhoročný konflikt medzi prvým a druhým Slovenskom. To prvé je reprezentované predovšetkým dvoma vládnymi stranami: Smerom-SD Roberta Fica a SNS Andreja Danka. Tie svoje vládnutie vydávajú za príbeh úspechu a podľa niektorých kritérií majú aj pravdu. Stále sme súčasťou najúspešnejšieho projektu moderných dejín, zaradili sme sa medzi najbohatšie krajiny sveta a republika ekonomicky prosperuje. Ale štát je prehnitý korupciou, moc sa iba konzumuje a spoločenské problémy odsúvajú. Práve preto, že tu nie sú zabezpečené základné atribúty právneho štátu, akým je napríklad rovnosť pred zákonom, došlo k excesom, po ktorých museli svoje funkcie opustiť aj najvyšší predstavitelia prvého Slovenska. No aj keď oni odišli, „ich" republika tu zostala. Druhé Slovensko sa ešte stále nespamätalo z toho, čo sa mu prihodilo na konci roku 2011 pri páde vlády Ivety Radičovej. Hoci od tohto rozkladu uplynulo už sedem rokov, ešte stále v spore s prvým Slovenskom ťahá za kratší koniec. Pritom stojí na správnej strane, lebo volá po štáte, v ktorom sa vládne vo verejnom záujme, kde sú občianske práva a slobody rešpektované i dodržiavané a republika nie je súčasťou Európskej únie iba formálne, ale aj hodnotovo. Ale strany, ktoré reprezentujú druhé Slovensko, sú ešte stále také pribrzdené, že aj najdôležitejší zápas tohto roka musela za ne viesť a vybojovať občianska iniciatíva Za slušné Slovensko. Pozrite si všetky Danglárove ilustrácie ku komentárom M. Leška Spor prvého a druhého Slovenska do značnej miery prekryl to, že medzitým vyrástlo a zosilnelo tretie Slovensko.



