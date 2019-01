Ako sa zmenia nákupné centrá a prečo budú mať právnici reťazcov plno práce

Nakúpite si v budúcnosti bez smartfónu? Zaiste. Takto však otázka nestojí. Mobilná e-commerce už v súčasnosti poskytuje spotrebiteľom možnosti, o ktorých sa im pred niekoľkými rokmi mohlo iba zdať. Chcete si kúpiť lístok do kina, otvoriť si účet alebo zobrať úver od banky bez toho, aby ste museli navštíviť pobočku, alebo vám doma chýba pár ingrediencií na prípravu večere? Nemusíte nikam chodiť. Všetko vybavíte hoci aj cestou autobusom cez online škatuľku plnú dômyselných aplikácií, ktorú máte neustále poruke.

06.01.2019, 18:40 | Marek Legéň | © 2019 News and Media Holding

Otázka len je, akým spôsobom a ako rýchlo sa k vám dostane to, čo ste si objednali. Nehovoriac o tom, že menšie zásielky vám budú môcť zhadzovať lietajúce drony rovno k dverám. S nákupom z predajne zasa odídete aj bez toho, že by ste museli siahnuť po peňaženke, platobnej karte či mobile. Vzájomne komunikujúce technológie vybavia všetko za vás. Stačí vojsť do obchodu, vybrať si a mať k dispozícii dostatok „virtuálnych“ peňazí. Máte pocit, že to takto zatiaľ nefunguje? To nič, je pravdepodobné, že skôr či neskôr bude.

Doba rozmaznávania

Internet a technologický pokrok menia tradičné nákupné zvyklosti prevratným spôsobom a rýchlosťou. V instantnej modernej dobe majú ľudia čoraz menej času tráviť hodiny chodením po obchodoch. Socialistické rady na banány či mandarínky novej generácii spotrebiteľov už nič nehovoria. Všetkého je všade dosť, až príliš.

Čoraz väčšou výzvou pre obchodníkov je odlíšiť sa od konkurencie. Často sa stáva, že predávajú rovnaké produkty, a tak sa musia poriadne snažiť zabojovať inými zbraňami – či už atraktívnym prostredím alebo prvotriednym prístupom a servisom. Ponúknuť zákazníkovi viac než nákup. Dať mu pocítiť, že je výnimočný, priniesť zážitok, vyvolať emóciu.

Týmto smerom sa budú ďalej uberať aj nákupné centrá, ktoré kladú väčší dôraz na to, aby

